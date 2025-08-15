Câmara devolve parte do duodécimo para obra de Salão Social no Parque de Exposições

Vereador Everton Romero anuncia devolução do duodécimo para Salão Social no Parque de Exposições / (Foto Toninho Welton)

A medida, fruto de um entendimento entre o Legislativo, o Executivo e entidades como o Sindicato Rural, Senar e Famasul, vai permitir a criação de um espaço multiuso, destinado principalmente ao fortalecimento da agricultura familiar.

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Everton Romero, anunciou oficialmente durante a abertura da edição 2025 da Expoaqui, a devolução de parte do duodécimo do Legislativo à Prefeitura, com o objetivo de viabilizar a construção de um Salão Social no Parque de Exposições.

Segundo Romero, o novo salão será utilizado para a realização de cursos, treinamentos e eventos voltados à capacitação de produtores rurais, além de servir como ponto de encontro para atividades sociais e comunitárias.

"Nós podemos contribuir de alguma maneira com ações que beneficiem nossa população. Esse entendimento entre Câmara, Prefeitura e entidades parceiras gera resultados concretos. Com o salão social, poderemos oferecer cursos e fomentar a agricultura familiar. Quem ganha com isso é a nossa população", destacou.

Ao falar sobre os 133 anos de Aquidauana, comemorados neste sábado, dia 15, o presidente da Câmara reforçou a importância da união entre poderes e comunidade:

"Sempre juntos, vamos pensar no Aquidauana cada vez melhor. Trabalhamos com democracia e em favor da coletividade", afirmou.

A iniciativa reforça a parceria institucional e marca mais um investimento no desenvolvimento econômico e social do município, utilizando recursos públicos de forma estratégica para atender demandas históricas da comunidade rural e urbana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!