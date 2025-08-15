Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 20:47

Infraestrutura

Câmara devolve parte do duodécimo para obra de Salão Social no Parque de Exposições

A medida resulta de entendimento entre o Legislativo, o Executivo e entidades como o Sindicato Rural, Senar e Famasul

Ademar Cardoso

Publicado em 15/08/2025 às 16:27

Atualizado em 15/08/2025 às 16:51

Vereador Everton Romero anuncia devolução do duodécimo para Salão Social no Parque de Exposições / (Foto Toninho Welton)

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Everton Romero, anunciou oficialmente durante a abertura da edição 2025 da Expoaqui, a devolução de parte do duodécimo do Legislativo à Prefeitura, com o objetivo de viabilizar a construção de um Salão Social no Parque de Exposições.

A medida, fruto de um entendimento entre o Legislativo, o Executivo e entidades como o Sindicato Rural, Senar e Famasul, vai permitir a criação de um espaço multiuso, destinado principalmente ao fortalecimento da agricultura familiar.

Segundo Romero, o novo salão será utilizado para a realização de cursos, treinamentos e eventos voltados à capacitação de produtores rurais, além de servir como ponto de encontro para atividades sociais e comunitárias.

"Nós podemos contribuir de alguma maneira com ações que beneficiem nossa população. Esse entendimento entre Câmara, Prefeitura e entidades parceiras gera resultados concretos. Com o salão social, poderemos oferecer cursos e fomentar a agricultura familiar. Quem ganha com isso é a nossa população", destacou.

Ao falar sobre os 133 anos de Aquidauana, comemorados neste sábado, dia 15, o presidente da Câmara reforçou a importância da união entre poderes e comunidade:

"Sempre juntos, vamos pensar no Aquidauana cada vez melhor. Trabalhamos com democracia e em favor da coletividade", afirmou.

A iniciativa reforça a parceria institucional e marca mais um investimento no desenvolvimento econômico e social do município, utilizando recursos públicos de forma estratégica para atender demandas históricas da comunidade rural e urbana.

