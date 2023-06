Saiba tudo sobre o trabalho dos vereadores em favor de Aquidauana

Sessão Legislativa desta última terça-feira (13) / Ronald Regis

Na terça-feira 13, os vereadores de Aquidauana, realizaram mais uma vez, uma sessão ordinária, às 19 horas, como acontece todas às terças. A assembleia, aberta ao público e transmitida por canal de mídia da casa e por veículos de comunicação, trata de assuntos que dizem respeito ao desenvolvimento do município.

Após a sessão, que teve destaque para o cidadão aquidauanense, Antônio Rodrigues Garcia, Seo Garcia, que faleceu recentemente aos 100 anos, o presidente da casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), destacou a importância de Seo Garcia.

“Hoje tivemos a apresentação de uma moção, através do vereador Wezer, aprovada por todos os vereadores dessa casa, uma moção de pesar, aonde essa casa, por reconhecimento de tudo que foi feito por seu Antônio Garcia, pelo trabalho realizado em Aquidauana, por tudo aquilo que ele fez em prol das pessoas. Realmente, uma pessoa do bem, uma pessoa de muito respeito, uma pessoa que gostava muito de ajudar o próximo, e veio a falecer nos seus 100 nos. Uma pessoa conhecida e reconhecida por todos aquidauanenses”.

Também esteve em pauta o reconhecimento do sucesso que foi o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, uma grande festa com carros antigos e muito mais, realizada nos dias 9, 10 e 11 de junho, na avenida Pantaneta, bairro Alto, Aquidauana. Frente ao sucesso do evento, o vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil), que é vice-presidente da casa, solicitou ao prefeito Odilon Ribeiro, e ao secretário municipal de planejamento e urbanismo, Ronaldo Ângelo, um estudo para a criação de uma área no município, destinada para o estacionamento de motorhome. Kastanha explicou ainda, que essa iniciativa também foi tomada, por perceber a importância do município de Aquidauana, para o turismo no Pantanal.

Entre as diversas propostas e projetos de lei, a preocupação com o estoque de sangue para pacientes atendidos na unidade de saúde do município, que é sede da microrregião e recebe pacientes de cidades no entorno, foi a discussão apresentada pelo vereador Anderson Meireles (MDB), o parlamentar encaminhou para a secretária municipal de saúde Patrícia Patussi Nascimento Panachuki, a proposta de um convênio com o Hemosul, para uma realização permanente de campanha de doação de sangue. Meireles propõe ainda, a criação do mês junho vermelho, no calendário do município, para ser dedicado a campanhas de incentivo à doação de sangue.

A Associação das Mulheres Solidárias Terenas, Seo Garcia, e ônibus para atividade escolar estiveram na pauta

Atento às necessidades da Associação das Mulheres Solidárias Terenas, da Aldeia Bananal, o vereador Tião Melo, (Solidariedade), encaminhou a deputada estadual Mara Caseiro, PSDB e ao secretário de agricultura familiar, de povos originários e comunidades tradicionais, de MS, Humberto de Mello Pereira, a solicitação de uma grade aradora, visando atender a demanda dos produtores da região.

Uma homenagem póstuma ao cidadão aquidauanense Seo Garcia, foi apresentada pelo vereador Wezer Lucarelli (PSDB), que ofereceu em acordo com os demais parlamentares, uma Moção de Pesar, para os familiares de Antônio Rodrigues Garcia, Seo Garcia, que faleceu aos 100 anos, no dia primeiro de junho. Ao justificar a homenagem, Lucarelli lembrou a importância do cidadão, sua devoção como espírita e a grande contribuição para a imprensa do município, com a fundação da rádio Independente, “martelinho”, que foi criada pelo “jornalista 120”.

O vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), entre outras solicitações apresentou o pedido que encaminhou ao diretor da Fundação de Desporto, Wellington Moresco, sobre a cessão de um ônibus para o transporte de 40 alunos e 6 professores do Curso Normal Médio, da Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro. A iniciativa se deu para que esses estudantes possam ser transportados até o “Bioparque Pantanal”, em Campo Grande, no próximo dia 8 de julho, para realização de atividade pedagógica.

Atento ao estado em que se encontram os móveis da recepção do Cemitério Municipal, de Aquidauana, o vereador professor Clériton (PP), encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro, o pedido de reforma ou troca do mobiliário do local. Ao defender sua solicitação, o parlamentar destacou que a precariedade em que a recepção do cemitério se encontra, colabora para péssimas condições de trabalho, uma vez que os pisos estão danificados, paredes sem pintura e móveis em péssimo estado de uso.

Vila Trindade, Nova Aquidauana e equipamento para exame médico, foram outras discussões pertinentes

A troca do nome da rua Projetada, do bairro Vila Trindade, da quadra 94, paralela à rua três, passa a vigorar com o nome de Travessa Arlindo Ravaglia, foi um projeto de lei apresentado pelo vereador Everton Romero (PSDB). Em sua justificativa, o parlamentar destacou os valores de Arlindo Ravaglia, que entre tantos, foi um desportista nato, sempre prestigiando os times da casa e os torneios, sendo um fanático pelo Clube Noroeste.

O vereador Sargento Cruz (MDB), expôs durante a sessão a solicitação que recebeu de diversos moradores do bairro Nova Aquidauana, mais precisamente os da rua Projetada, situada atrás do campo do DEC. Atendendo essas solicitações, Cruz encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário municipal de planejamento e urbanismo, Ronaldo ngelo, o pedido de lajotamento dessa rua, para que possa oferecer melhor acessibilidade aos transeuntes e também o tráfego no local.

Também atendendo ao pedido feito por moradores do Bairro nova Aquidauana, o vereador Marquinhos Taxista (PDT), encaminhou ao supervisor de manutenção oeste da Energisa, Volmar Junior Silva Vida, o pedido de poda das árvores da rua Plínio Leite, no mesmo bairro, porque segundo os moradores, os galhos das árvores estão afetando a rede elétrica, o que acaba comprometendo o fornecimento de energia na região.

Uma ressonância magnética em campo aberto, foi a solicitação que o vereador Valter Neves (PSD), encaminhou ao presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul), Ricardo Ayache. O parlamentar propõe que seja uma locação ou aquisição, para atender os servidores que buscam atendimento na unidade e necessitam realizar exame com o referido equipamento.

Todas as terças-feiras, a câmara de vereadores de Aquidauana, realiza sessão, para tratar de assuntos relevantes para o município e todos os cidadãos. Essas assembleias são abertas ao público e acontecem a partir das 19h, no Plenário Estevão Alves Corrêa, que fica na praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 85, centro de Aquidauana.