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Aquidauana 134 anos

Câmara entrega 26 títulos de cidadão aquidauanense nesta sexta-feira

Solenidade será realizada às 18h e integra a programação dos 134 anos de Aquidauana; cada vereador tem direito a realizar duas indicações

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/08/2026 às 08:24

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Cerimônia será realizada no Plenário Estevão Alves Corrêa, na Câmara Municipal de Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro

A Câmara Municipal de Aquidauana realiza nesta sexta-feira (14), às 18h, a sessão solene para entrega dos títulos de "cidadão e cidadã aquidauanense". A cerimônia será realizada no Plenário Estevão Alves Corrêa.

O intuito é prestar homenagens a pessoas que, embora tenham suas origens ou trajetórias ligadas a outros locais, construíram vínculos com Aquidauana e passaram a fazer parte da história do município por meio de suas atividades profissionais, sociais e comunitárias. Cada vereador tem direito a realizar duas indicações.

A entrega dos títulos ocorre dentro da programação dos 134 anos de Aquidauana e representa uma das principais homenagens prestadas pelo Legislativo municipal. Ao todo, 26 pessoas serão reconhecidas durante a sessão.

Veja a lista completa:

Vereadora Anna Saravy (PV)
Homenageados: José Israel da Silva; Alcindo de Souza.

Vereador Clarisvaldo Casanova (PL)
Homenageados: Edmilson Domingos Camargo; Celia Aparecida Cuevas da Silva.

Vereador Everton Romero (PSDB)
Homenageados: Inácio Robério Marques da Silveira; Eduardo Côrrea Riedel.

Vereador Fred Frank (PT)
Homenageados: Simone Simões; Jeisiane Graziele dos Santos Pereira.

Vereador Juraci Jesus (PP)
Homenageados: Walter Biscaya Mangeló; João Costa dos Santos.

Vereador Marquinhos Taxista (PT)
Homenageados: Eduardo Moraes; Darci Marques dos Santos.

Vereador Genivaldo Montana (PSD)
Homenageados: Renato Cesar Rodrigues dos Santos Kuttert; Wolney Sandim Borges.

Vereador Nilson Pontim (PSDB)
Homenageados: Jamilson Lopes Name; Celso Braz Aguiar.

Vereador Reinaldo Kastanha (PSDB)
Homenageados: Luciano Rodrigues da Silva; Mara Elisa Navacchi Caseiro.

Vereador Renato Bossay (PSD)
Homenageados: Diogo Bossay; Amylcar Eduardo Paracatu Romero.

Vereador Sargento Cruz (PP)
Homenageados: Hélio Augusto Poli de Souza; Bernardino Ortiz.

Vereador Valter Neves (PP)
Homenageados: Walter Benedito Carneiro Júnior; Viviane Luiza da Silva.

Vereador Wezer Lucarelli (PSDB)
Homenageados: Paulo Roberto Britto; Edenilson Dittmar Júnior.

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