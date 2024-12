Câmara Municipal de Aquidauana devolve R$ 317 mil ao Executivo

Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana / Assessoria, Divulgação

A Câmara Municipal de Aquidauana oficializou a devolução de recursos do duodécimo ao Poder Executivo na ordem de R$ 317 mil. Esse valor será destinado aos dois hospitais da cidade.

A devolução foi oficializada durante a Sessão Extraordinária realizada ontem (16), no Plenário Estevão Alves Corrêa.

Assim, a Prefeitura de Aquidauana repassará o montande aos dois hospitais mais importantes do município, o Funrural (Associação Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar) e o Hospital Regional Estácio Muniz (Associação Aquidauanense de Assistência Hospital), como auxílio financeiro para auxilio financeiro para quitar o 13º salário dos funcionários.

O duodécimo corresponde a uma fração do orçamento anual destinado ao Legislativo. Essa prática de devolução tem sido realizada com frequência pelo Poder Legislativo e reforça o compromisso com o dinheiro público e a gestão criteriosa dos recursos.

Segundo o presidente do Legislativo, Nilson Pontim, a devolução de recursos é uma forma de contribuir com a gestão pública do município de Aquidauana além de contribuir com o equilíbrio das contas públicas. “Em dois anos, enquanto presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, devolvemos mais de R$ 5 milhões ao Executivo, permitindo que recursos não utilizados sejam realocados para áreas prioritárias. Nesta oportunidade agradeço a parceria desta Casa de Leis em nome de todos os vereadores que trabalharam e colaboraram para que isso fosse possível”, afirmou.

O documento que oficializou a devolução de recursos do duodécimo foi assinado por todos os vereadores presentes na Sessão Legislativa.