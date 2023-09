Câmara Municipal devolve R$ 900 mil para a prefeitura investir em ações para a população

Ontem (29), na Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Aquidauana, o vereador Nilson Pontim, presidente do Poder Legislativo junto com os demais vereadores oficializou a segunda devolução de recursos do duodécimo no ano 2023 à Prefeitura de Aquidauana.

O secretário de Finanças - Ernandes Peixoto de Miranda, no ato representou o prefeito Odilon Ribeiro, recebeu o cheque simbólico da Câmara Municipal, junto com os secretários Ronaldo Ângelo (Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas), Marluce Luglio (Administração), Yousef Saliba (Cultura e Turismo), Patrícia Panachuki (Saúde), Josilene Rodrigues (Assistência Social) e Flávio Gomes Filho (Trânsito), e as enfermeiras Juliana Miranda (RT do Hospital Regional) e Cláudia Nascimento (diretora do Hospital Regional).

O cheque simbólico corresponde a devolução desse quadrimestre (maio, junho, julho e agosto) no valor de R$ 900 mil reais, que a Prefeitura de Aquidauana, conforme planejamento de gestão do prefeito Odilon Ribeiro poderá investir o recurso para subsidiar ações nas diversas áreas, como, por exemplo, saúde, educação e obras.

Ao falar sobre a devolução do duodécimo, o secretário Ernandes Peixoto destacou a parceria positiva entre a Câmara e a Prefeitura. “O que vemos aqui desde que vocês tomaram posse em 2017, são 13 vereadores compromissados com a nossa população, que sabem das nossas prioridades na gestão. Esta união política, construída pelo prefeito Odilon com a Câmara ajuda Aquidauana a se desenvolver. Em nome do prefeito Odilon, agradecemos por mais esse recurso devolvido”, afirmou o secretário Ernandes.

Já o presidente da Câmara, Nilson Pontim, pontuou que esta ação de devolução é uma decisão tomada por todos os vereadores. “Hoje, vivemos um momento especial e agradeço a todos os funcionários desta casa e aos vereadores, que juntos economizaram e tem participação na devolução do duodécimo. A Câmara tem um compromisso com a atual gestão, é nosso dever e nossa obrigação trabalharmos em favor da população”, disse o vereador Nilson Pontim.

Ao fazer uso da tribuna, o vereador Wezer Lucarelli líder do prefeito na Câmara, destacou o momento de transparência que o Poder Legislativo vivencia nessa legislatura.

“A Câmara de Aquidauana, hoje, é um exemplo a ser seguido por outros municípios. Temos um trabalho totalmente transparente, com tudo publicado no Portal da Transparência, temos um legislativo atuante junto com o executivo”, salientou o vereador Wezer.

Com esta devolução, a Câmara de Vereadores de Aquidauana fecha os primeiros oito meses deste ano totalizando a devolução de R$ 1.907.500,00 (um milhão, novecentos e sete mil e quinhentos reais).