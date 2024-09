Caminhada ecológica promove conscientização ambiental em Aquidauana

Divulgação

Neste sábado (21), às 7h, será realizada a Caminhada Ecológica, um evento que busca unir a prática de exercícios físicos ao engajamento ambiental.



A concentração será no Sapicuá Pantaneiro, localizado na Rua Antonio Graça, no bairro Nova Aquidauana. Os participantes percorrerão 3,5 km, finalizando o trajeto na MS-419, esquina com a Rua Antônio Gonçalves.



O evento tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade quanto à importância do descarte correto de resíduos, promovendo a coleta de lixo ao longo do trajeto. Além de incentivar a conscientização ambiental, a caminhada será uma oportunidade para apreciar as belezas naturais da região.

Conforme a secretária de Turismo e Cultura de Aquidauana, essa ação é uma iniciativa da Câmara Técnica de Turismo e Sustentabilidade.



"Nesse grupo, composto por voluntários, trabalhamos com projetos que possam contribuir com nossa comunidade. Ações como esta são de suma importância para o objetivo final que é o desenvolvimento local. Nos sensibilizarmos e à comunidade acerca de temas relevantes como o destino correto de resíduos é algo que demanda nossa atenção, urgente. Trazermos a comunidade nesse compromisso envolve a cada um como um agente importante nesse processo. Pensarmos no turismo, na cultura é pensarmos no meio ambiente e no que temos feito por ele", pontua.



Como participar



Para participar da caminhada, basta realizar a inscrição por meio do formulário online. Os participantes devem levar uma garrafa de água e boné, itens essenciais para manter-se hidratado e protegido do sol durante o percurso.



Sorteio de Brindes



Ao final do evento, haverá sorteio de brindes entre os inscritos, incluindo uma bicicleta, como forma de incentivo à participação e ao estilo de vida sustentável.



Apoio e realização



A Caminhada Ecológica conta com o apoio de instituições como Simasul, SENAR MS e Instituto Viva Pantanal, e é organizada pelo CT Turismo e Sustentabilidade, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).



Este é um convite para todos que desejam contribuir para um meio ambiente mais limpo e sustentável, além de aproveitar uma manhã saudável ao ar livre. Não fique de fora dessa iniciativa e venha caminhar conosco por um mundo melhor!