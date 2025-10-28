Caminhão atola e bloqueia estrada em obras que liga Aquidauana à Aldeia Limão Verde

O incidente ocorreu no trecho em obras, próximo ao entroncamento com a BR-419, onde as chuvas dos últimos dias deixaram o solo escorregadio e com acúmulo de lama
Você Repórter/ O Pantaneiro
Um caminhão ficou atolado e bloqueou totalmente o tráfego na MS-345, rodovia que liga Aquidauana à Aldeia Limão Verde, na manhã desta terça-feira (28). O incidente ocorreu no trecho em obras, próximo ao entroncamento com a BR-419, onde as chuvas dos últimos dias deixaram o solo escorregadio e com acúmulo de lama.
De acordo com relatos de motoristas, apenas motos conseguem passar pelo local. A via, que dá acesso também à estrada dos Endaiás e ao Distrito de Cipolândia, apresenta pontos críticos desde as fortes chuvas registradas no domingo (26).
Moradores informaram que, na segunda-feira (27), o ônibus escolar que transporta professores para Cipolândia não conseguiu atravessar o trecho, o que resultou na suspensão das aulas no distrito.
A estrada faz parte de um trecho em obras de melhoria e terraplanagem, voltado a facilitar o acesso de comunidades rurais e indígenas. No entanto, as condições climáticas interromperam temporariamente os serviços, comprometendo o tráfego até que o solo seque e os trabalhos possam ser retomados.
