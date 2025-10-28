Acessibilidade

28 de Outubro de 2025 • 12:22

Buscar

Últimas notícias
X
Chuvas

Caminhão atola e bloqueia estrada em obras que liga Aquidauana à Aldeia Limão Verde

O incidente ocorreu no trecho em obras, próximo ao entroncamento com a BR-419, onde as chuvas dos últimos dias deixaram o solo escorregadio e com acúmulo de lama

Da redação

Publicado em 28/10/2025 às 09:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter/ O Pantaneiro

Um caminhão ficou atolado e bloqueou totalmente o tráfego na MS-345, rodovia que liga Aquidauana à Aldeia Limão Verde, na manhã desta terça-feira (28). O incidente ocorreu no trecho em obras, próximo ao entroncamento com a BR-419, onde as chuvas dos últimos dias deixaram o solo escorregadio e com acúmulo de lama.

De acordo com relatos de motoristas, apenas motos conseguem passar pelo local. A via, que dá acesso também à estrada dos Endaiás e ao Distrito de Cipolândia, apresenta pontos críticos desde as fortes chuvas registradas no domingo (26).

Moradores informaram que, na segunda-feira (27), o ônibus escolar que transporta professores para Cipolândia não conseguiu atravessar o trecho, o que resultou na suspensão das aulas no distrito.

A estrada faz parte de um trecho em obras de melhoria e terraplanagem, voltado a facilitar o acesso de comunidades rurais e indígenas. No entanto, as condições climáticas interromperam temporariamente os serviços, comprometendo o tráfego até que o solo seque e os trabalhos possam ser retomados.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana tem previsão de calor e possibilidade de chuva isolada nesta terça-feira

• Aquidauana tem aviso de chuva forte com até 100 mm em 24 horas

• Homem é esfaqueado em frente a conveniência em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Barro

Chuva deixa trecho em obras intransitável e ônibus escolar fica preso na MS-345

Clima

Semana começa com chuva e tempo instável em Aquidauana

Despedida com honra

K9 Hunter encerra ciclo de amor, lealdade e serviço no 7º BPM

De comportamento dócil, o cão foi adotado por uma família

Meteorologia

Domingo promete ser nublado e com possibilidade de chuvas

Publicidade

Cultura

Sonho de professor dá vida a oficina de escrita criativa da UFMS/Aquidauana

ÚLTIMAS

Cidades

Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

Ferramenta online permite que moradores participem de enquetes sobre ações municipais

Serviços

Prefeitura de Bonito cobra reparos urgentes na rodovia MS-345

Novo ofício foi encaminhado à AGESUL e ao Governo do Estado reforçando a preocupação com a segurança dos motoristas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo