Caminhão boiadeiro danifica rede elétrica e de internet em Aquidauana

Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira, 13, na Rua Hélio Galan Fernandes, Bairro da Serraria, em Aquidauana, um caminhão boiadeiro causou transtornos ao arrebentar a fiação de alta tensão e o cabo de internet na região.

Dona Maria Aparecida, uma das moradoras locais, relatou que, ao chegar em casa, acionou a polícia ao deparar-se com os fios caídos. "Já liguei para a polícia, mas até agora ainda nada. Estou sem energia elétrica e sem internet. Não sei o que será feito com esse padrão. Liguei na Energisa também e quero ser ressarcida”, afirmou.

Padrão da casa ficou danificado — Foto: João Éric

Ela responsabiliza o motorista do caminhão pelo ocorrido."Se ele não pagar, quem vai arcar sou eu. Eu sou inquilina e estava trabalhando. Espero que ele ajude a cobrir os custos”, destacou Dona Maria, demonstrando preocupação com as possíveis despesas decorrentes da situação.

A população aguarda medidas para a resolução do problema, enquanto a moradora busca ressarcimento pelos danos causados.