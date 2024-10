Caminhão irregular colide com caminhonete no centro de Aquidauana

Detran Fiscalização de Trânsito

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma caminhonete foi registrado no cruzamento das ruas Teodoro Rondon e Sete de Setembro, no centro de Aquidauana, na manhã de ontem (16).

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista de uma caminhonete havia parado no semáforo, quando foi atingida na traseira por um caminhão, que não conseguiu frear a tempo. Apesar da colisão, ambos os motoristas estavam conscientes e recusaram atendimento médico.

A investigação preliminar revelou diversas irregularidades envolvendo o caminhão. O veículo estava sem a placa dianteira e com o farol direito quebrado, além de ter o licenciamento vencido desde 2019. O motorista também apresentava irregularidades, pois sua CNH estava vencida desde dezembro de 2021. Diante dessas condições, foram emitidos quatro autos de infração, incluindo condução de veículo sem licenciamento e com a CNH vencida.

A caminhonete, por sua vez, estava com todos os documentos em dia, e a motorista teve seu veículo liberado.

Ambos os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro, que resultou negativo para consumo de álcool. O caminhão, devido ao seu estado precário, precisou ser guinchado até uma oficina, onde passará por reparos antes de ser encaminhado para vistoria no DETRAN.

A colisão resultou em danos visíveis nos dois veículos, com a caminhonete apresentando amassamentos na traseira e o caminhão sofrendo danos no para-choque e no reservatório de água. O caso será encaminhado às autoridades competentes para investigação devido à condução do veículo com habilitação vencida.