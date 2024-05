Caminhoneiro foge após acidente fatal em Terenos

Divulgação

Na noite desta quinta-feira (2), um grave acidente resultou na morte de dois motociclistas na BR-060, próximo a Terenos, a cerca de 110 quilômetros de Aquidauana. O motorista do caminhão envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.

As vítimas, identificadas como Guilherme da Cruz Silva e Cleiton Silva Gauna, trafegavam em uma motocicleta emprestada na direção de um assentamento quando colidiram com um caminhão amarelo que seguia no sentido oposto. O impacto foi tão severo que resultou na perda do braço esquerdo de Guilherme e na destruição completa da motocicleta. Ambos os jovens morreram no local do acidente.

O acidente ocorreu por volta das 19 horas, conforme relatos de testemunhas e informações recolhidas pelo site Midiamax. Um amigo das vítimas, que chegou ao local após o ocorrido, revelou ser o proprietário da motocicleta e estava visivelmente abalado com o ocorrido. As autoridades foram acionadas e iniciaram as investigações para localizar o motorista do caminhão, que até o momento permanece não identificado e em fuga.