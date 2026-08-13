Caminhonete atinge carro estacionado na calçada em Aquidauana

Registro após o acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira / Você Repórter/O Pantaneiro

Imagens enviadas por um leitor ao Você Repórter mostram um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro na manhã desta quinta-feira (13), em Aquidauana.

Segundo o relato encaminhado à reportagem, a ocorrência foi registrada por volta das 10h20, na Rua Pandiá Calógeras, em frente a uma tapeçaria. A caminhonete era conduzida por uma mulher e atingiu um carro vermelho que estava estacionado na calçada.

Com a colisão, o automóvel ficou bastante danificado, principalmente na lateral esquerda e atrás. O vidro traseiro também foi quebrado.

Não há informações sobre pessoas feridas em decorrência do acidente.

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