Caminhonete atinge carro estacionado na calçada em Aquidauana

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira; automóvel ficou bastante danificado
Registro após o acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira / Você Repórter/O Pantaneiro
Imagens enviadas por um leitor ao Você Repórter mostram um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro na manhã desta quinta-feira (13), em Aquidauana.
Segundo o relato encaminhado à reportagem, a ocorrência foi registrada por volta das 10h20, na Rua Pandiá Calógeras, em frente a uma tapeçaria. A caminhonete era conduzida por uma mulher e atingiu um carro vermelho que estava estacionado na calçada.
Com a colisão, o automóvel ficou bastante danificado, principalmente na lateral esquerda e atrás. O vidro traseiro também foi quebrado.
Não há informações sobre pessoas feridas em decorrência do acidente.
Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana e região – através do WhatsApp (67) 9 9856-0000.
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