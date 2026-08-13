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Caminhonete atinge carro estacionado na calçada em Aquidauana

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira; automóvel ficou bastante danificado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/08/2026 às 13:53

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Registro após o acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira / Você Repórter/O Pantaneiro

Imagens enviadas por um leitor ao Você Repórter mostram um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro na manhã desta quinta-feira (13), em Aquidauana.

Segundo o relato encaminhado à reportagem, a ocorrência foi registrada por volta das 10h20, na Rua Pandiá Calógeras, em frente a uma tapeçaria. A caminhonete era conduzida por uma mulher e atingiu um carro vermelho que estava estacionado na calçada.

Com a colisão, o automóvel ficou bastante danificado, principalmente na lateral esquerda e atrás. O vidro traseiro também foi quebrado.

Caminhonete atinge carro estacionado na calçada em Aquidauana

Não há informações sobre pessoas feridas em decorrência do acidente.

Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana e região – através do WhatsApp (67) 9 9856-0000.

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