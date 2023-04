Caminhonete com quatro adultos e três crianças cai em ponte

Divulgação Samu

Uma S10 preta caiu na ponte sentido Aquidauana para o Distrito de Cipolândia, nas proximidades do Indaiá 2, na noite do último domingo, 23.

O acidente foi por volta das 20h, tinha quatro 4 adultos e 3 crianças dentro do veículo.

O condutor retirou todas a vítimas do veículo. Ele tinha uma laceração no braço esquerdo, com exposição de tendão e músculo e um ferimento na região frontal a cabeça.

As crianças aparentemente não sofreram nenhum ferimento grave.

Estiveram envolvidos no resgate, uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de bombeiros e uma ambulância do município.