Camionete pega fogo e fica destruída em Aquidauana

Divulgação

Uma camionete pegou fogo no motor e ficou destruída, na tarde de ontem (26), em Aquidauana. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 15h58, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender um incêndio em veículo.

No local, rua Oscar Trindade de Barros, em frente ao Atlântico Super Center, a guarnição se deparou com uma caminhonete Dakota azul com chamas no motor.

De imediato com uso do pé de cabra, a guarnição da viatura UR ( Unidade Resgate) abriu o capô e com um extintor de incêndio PQS (Pó Químico Seco) rebelou as chamas.

O condutor da caminhonete, homem de 44 anos de idade, nada sofreu.

Veja mais fotos: