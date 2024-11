Camisão celebra 66 anos com programação para população

Prefeitura de Aquidauana

O distrito de Camisão, em Aquidauana, comemorou 66 anos de história com uma programação diversificada promovida pela AECOPAXI (Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico Paxixi), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Cultura e Turismo e da Associação de Moradores de Camisão.

As festividades incluíram apresentações culturais, shows musicais com artistas regionais, atividades esportivas, reunindo moradores e visitantes em clima de celebração e integração.

As comemorações começaram na quarta-feira, 20, com uma homenagem especial aos fundadores de Camisão, reconhecendo sua contribuição para o desenvolvimento da comunidade. O evento aconteceu na quadra de esportes da E.M. Franklin Cassiano e contou com a presença de familiares dos fundadores.

Já no sábado, 23, as comemorações deram início com o pedal “Conhecendo as belezas de Camisão”, onde os ciclistas contemplaram os pontos turísticos do Distrito, do qual também participou o prefeito eleito Mauro Luiz Batista.

Ainda no dia 23, foi realizado o Regata “Descanso das Águas”, com o objetivo de celebrar a pesca durante o ano e abrir a temporada do turismo de aventura, os pescadores do Distrito, usando canoas de madeira, desceram o rio Aquidauana em direção à corredeira e, também, o projeto Catalogando aventuras do IFMS - Campus Aquidauana, demostraram durante o percurso, atividades de rafting, boia cross e prancha.

Encerrando as comemorações do sábado (23), os moradores e visitantes puderam participar de uma Feira Cultura, contando com a participação dos expositores de Camisão e um bailão com a dupla Amorim & Valdeci e a participação do DJ Rodrigues.

O domingo, 24, começou com um amistoso entre Camisão X Aquidauana, com a proposta de integração e de lançamento do projeto esportivo Camisolense Esporte Clube (Crianças, adolescentes e adultos) que terão apoio da AECOPAXI.

E, pra finalizar, as comemorações, aconteceu também o I Torneio de Malha do Paxixi, com a participação da comunidade e ao final as 3 melhores duplas receberam prêmios e medalhas.