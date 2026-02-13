Acessibilidade

13 de Fevereiro de 2026 • 15:36

Carnaval 2026

Camisão e Piraputanga recebem mutirão de limpeza para o Carnaval

Ações incluem retirada de entulhos, patrolamento de ruas e preparação dos distritos para receber turistas durante o Pirafolia

Da redação

Publicado em 13/02/2026 às 12:37

A Prefeitura reforça que as ações de limpeza e manutenção são realizadas de forma periódica, mas que a colaboração da população é fundamental para preservar os espaços / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou ao longo desta semana um amplo trabalho de limpeza e manutenção nos distritos de Camisão e Piraputanga. As ações preparatórias visam deixar as localidades em condições adequadas para receber moradores e visitantes durante o período carnavalesco, especialmente com a realização do Pirafolia.

As equipes atuaram em diversas frentes, incluindo a retirada de lixo, galhos, entulhos e materiais inservíveis espalhados por pontos críticos dos distritos. Também foi realizado patrolamento e manutenção das ruas, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança. O trabalho contemplou ainda a limpeza em vários pontos, com o objetivo de revitalizar a aparência dos espaços públicos.

Os distritos de Camisão e Piraputanga são considerados cartões-postais de Aquidauana e costumam receber grande fluxo de turistas durante o feriado prolongado de Carnaval. Por isso, conforme destacou a administração municipal, o cuidado com a infraestrutura e a limpeza precisa ser redobrado neste período.

A Prefeitura reforça que as ações de limpeza e manutenção são realizadas de forma periódica, mas que a colaboração da população é fundamental para preservar os espaços e manter a cidade bonita. O descarte irregular de lixo e entulhos em vias públicas, terrenos baldios e margens de córregos prejudica o trabalho e compromete a qualidade de vida de todos.

A expectativa é que, com os serviços concluídos, os distritos estejam prontos para receber foliões e visitantes com mais organização, segurança e beleza cênica, valorizando o potencial turístico da região.

