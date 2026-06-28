Camisão se prepara para o Arraiá da Franklin

Arraiá da Escola Franklin Cassiano promete reunir comunidade em noite de tradição e cultura no Distrito de Camisão
O clima das festas juninas já tomou conta do Distrito de Camisão, em Aquidauana, com a realização do tradicional Arraiá da Escola Franklin Cassiano, que acontece no próximo dia 4 de julho, a partir das 18h30, na quadra da unidade escolar.
O evento convida alunos, familiares, ex-estudantes e toda a comunidade para uma noite de confraternização marcada pelas tradições juninas. A programação contará com apresentações de danças típicas, comidas tradicionais, música, além de um festival de prêmios, proporcionando momentos de lazer e integração entre moradores da região.
A festa tem como principal objetivo fortalecer os laços entre a escola e a comunidade, valorizando a cultura popular brasileira e mantendo vivas as tradições das festas de São João. A expectativa é de uma grande participação do público, que poderá prestigiar as apresentações preparadas pelos estudantes e aproveitar um ambiente familiar e acolhedor.
A Escola Franklin Cassiano, localizada no Distrito de Camisão, desempenha um importante papel na educação e na integração da comunidade local, promovendo regularmente atividades culturais que incentivam a participação das famílias e reforçam o sentimento de pertencimento entre alunos e moradores.
Com decoração temática, comidas típicas e muita animação, o Arraiá promete ser um dos eventos mais aguardados do calendário escolar, celebrando a cultura junina e proporcionando uma noite de alegria para toda a população.
Serviço
Evento: Arraiá da Escola Franklin Cassiano
Data: 4 de julho
Horário: 18h30
Local: Quadra da Escola Franklin Cassiano, Distrito de Camisão, Aquidauana (MS).
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