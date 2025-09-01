Campanha Agosto Dourado é finalizada em Aquidauana com atividades nas ESFs

As iniciativas ocorreram em diferentes unidades de Estratégia de Saúde da Família
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), promoveu durante o mês de agosto ações de mobilização referentes ao Agosto Dourado, campanha de incentivo ao aleitamento materno.
As iniciativas ocorreram em diferentes unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do município, com palestras, rodas de conversa e orientações sobre a importância da amamentação, técnicas adequadas, mitos e informações sobre os benefícios para mãe e bebê.
Na sexta-feira (29), as atividades foram encerradas nas ESFs João André Madsen e Tiago Bogado (ESF da Estevão). A ação multidisciplinar contou com a nutricionista Carolina Laís, a assistente social Keyla Reis e a fisioterapeuta Thais Bordon, que abordaram temas relacionados à alimentação saudável na gestação e lactação, direitos das gestantes e puérperas, além de cuidados posturais no período de amamentação.
O Samu também participou da programação com uma demonstração prática sobre como agir em situações de engasgo em bebês, conduzida pela enfermeira Vanessa Arce e pelo técnico em enfermagem Charles Cristiano Barbosa.
Além das palestras e demonstrações, foram realizados atendimentos individuais para esclarecimento de dúvidas e distribuição de materiais informativos às mães e gestantes.
