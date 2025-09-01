Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 12:42

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Campanha Agosto Dourado é finalizada em Aquidauana com atividades nas ESFs

As iniciativas ocorreram em diferentes unidades de Estratégia de Saúde da Família

Da redação

Publicado em 01/09/2025 às 11:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), promoveu durante o mês de agosto ações de mobilização referentes ao Agosto Dourado, campanha de incentivo ao aleitamento materno.

As iniciativas ocorreram em diferentes unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do município, com palestras, rodas de conversa e orientações sobre a importância da amamentação, técnicas adequadas, mitos e informações sobre os benefícios para mãe e bebê.

Na sexta-feira (29), as atividades foram encerradas nas ESFs João André Madsen e Tiago Bogado (ESF da Estevão). A ação multidisciplinar contou com a nutricionista Carolina Laís, a assistente social Keyla Reis e a fisioterapeuta Thais Bordon, que abordaram temas relacionados à alimentação saudável na gestação e lactação, direitos das gestantes e puérperas, além de cuidados posturais no período de amamentação.

O Samu também participou da programação com uma demonstração prática sobre como agir em situações de engasgo em bebês, conduzida pela enfermeira Vanessa Arce e pelo técnico em enfermagem Charles Cristiano Barbosa.

Além das palestras e demonstrações, foram realizados atendimentos individuais para esclarecimento de dúvidas e distribuição de materiais informativos às mães e gestantes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana registra ações da PM com foco em drogas, furtos e resistência

• Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Aquidauana

• Semana inicia com 26 vagas de emprego em Aquidauana e região

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Primeiros dez dias de setembro em Aquidauana serão de tempo seco e altas temperaturas

Aquidauana

Incêndio na Vila Trindade mobiliza Bombeiros neste domingo

Aquidauana

AFC vence Aston Vila por 2x0 na abertura da Copa O Pantaneiro

Manhã de homenagens, futebol e celebração dos 60 anos do jornal O Pantaneiro em Aquidauana

Esporte

Copa O Pantaneiro começa em clima de celebração e homenagem

Publicidade

Aquidauana

PMA investiga possível autoria de incêndios na Estrada Parque

ÚLTIMAS

Geral

Detran-MS está com novo aplicativo para consolidar jornada digital do cidadão

Redesenhado do zero, o app chega com visual moderno, com design centrado no usuário, navegação intuitiva e desempenho mais rápido

Balanço

MS aumenta em 18,7% a participação na Ceasa

Entre janeiro e junho de 2025, a Ceasa-MS comercializou 16,9 mil toneladas de frutas, verduras e legumes produzidos no Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo