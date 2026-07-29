Campanha amplia acesso a consultas oftalmológicas em Aquidauana

Iniciativa é resultado de parceria entre a Sesau e a Associação Olhar pelo Próximo / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

O acesso a consultas e exames oftalmológicos gratuitos será ampliado em Aquidauana com a realização da Semana da Saúde Visual, iniciativa promovida entre os dias 03 e 10 de agosto pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), em parceria com a Associação Olhar pelo Próximo. Durante o período, moradores poderão realizar o cadastramento nas unidades de saúde da sede, distritos e aldeias.

A campanha tem como objetivo facilitar o acesso da população aos atendimentos especializados em saúde ocular. Para participar, basta comparecer ao local indicado no cronograma com CPF e comprovante de residência, não sendo necessário apresentar encaminhamento médico. Após o cadastro, cada paciente já sairá da unidade com a data e o horário da consulta agendados.

O atendimento é destinado a pessoas a partir de sete anos de idade. Já o teste do olhinho será oferecido para crianças de zero a dois anos, contribuindo para o diagnóstico precoce de alterações na visão.

O prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população aos serviços especializados.

"Seguimos trabalhando para oferecer cada vez mais acesso à saúde especializada. A Semana da Saúde Visual é uma oportunidade para que a população cuide da visão com atendimento gratuito", afirmou o chefe do Executivo aquidauanense.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, também ressaltou a relevância da parceria.

"A saúde ocular é essencial para a qualidade de vida das pessoas. Essa parceria amplia o acesso da população aos atendimentos especializados, garantindo consultas e exames de forma organizada e gratuita. Convidamos todos que se enquadram nos critérios a procurarem a unidade de saúde na data prevista para realizar o cadastro", destacou a titular da pasta.

Em caso de dúvidas, os moradores podem procurar o Agente Comunitário de Saúde da região para obter mais informações.

Cronograma de cadastramento

Aldeias e distritos

03 e 04/08 – Bananal (Posto de Saúde), das 08h às 11h e das 14h às 16h30;

05 e 06/08 – Limão Verde (Posto de Saúde), das 08h às 11h e das 14h às 16h30;

07/08 – Morrinho (Posto de Saúde), das 08h às 11h e das 14h às 16h30;

08/08 – Cipolândia (Posto de Saúde), das 08h às 11h e das 14h às 16h30;

10/08 – Piraputanga (Posto de Saúde), das 08h às 11h e das 14h às 16h30.

Sede de Aquidauana

03/08 – Posto de Saúde Isaura Baes, das 08h às 11h e das 14h às 16h30;

04/08 – Posto de Saúde Pinheiro, das 08h às 11h e das 14h às 16h30;

05/08 – Posto de Saúde Santa Terezinha, das 08h às 11h e das 14h às 16h30;

06/08 – Posto de Saúde da Estêvão, das 08h às 11h e das 14h às 16h30.

As datas divulgadas são destinadas exclusivamente ao processo de cadastro. O comprovante entregue ao paciente já informará a data e o horário da consulta oftalmológica.

*Fotos: Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes