Campanha arrecada doações para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana

João Éric/ O Pantaneiro

Uma corrente de solidariedade está se formando em Aquidauana após um incêndio destruir completamente a casa do casal Clemildo e Jane na última quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Sem conseguir salvar seus pertences, eles agora contam com o apoio da comunidade para reconstruir o lar.



Para ajudar, foi lançada a campanha “Pix Solidário”, que busca arrecadar contribuições financeiras destinadas à compra de materiais e itens essenciais. As doações podem ser feitas diretamente para Clemildo Cáceres, por meio da chave Pix (67) 99236-6848.



Segundo os organizadores da mobilização, qualquer valor faz diferença neste momento difícil. As imagens divulgadas mostram o estrago deixado pelo fogo — o imóvel ficou totalmente comprometido, restando apenas parte das paredes.



A comunidade aquidauanense tem se unido em ações de apoio, reforçando o espírito de empatia e solidariedade que marca a cidade em momentos de adversidade.



“Sua ajuda é um gesto de amor que vai trazer esperança e recomeço”, destaca o material de divulgação da campanha.



Quem desejar contribuir pode também divulgar o pedido em redes sociais, incentivando mais pessoas a participarem da iniciativa.





Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!