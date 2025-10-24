Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 13:45

"Pix Solidário"

Campanha arrecada doações para casal que perdeu tudo em incêndio em Aquidauana

Clemildo e Jane tiveram a casa destruída pelas chamas no dia 23 de outubro; qualquer valor pode ajudar na reconstrução

Da redação

Publicado em 24/10/2025 às 10:57

João Éric/ O Pantaneiro

Uma corrente de solidariedade está se formando em Aquidauana após um incêndio destruir completamente a casa do casal Clemildo e Jane na última quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Sem conseguir salvar seus pertences, eles agora contam com o apoio da comunidade para reconstruir o lar.

Para ajudar, foi lançada a campanha “Pix Solidário”, que busca arrecadar contribuições financeiras destinadas à compra de materiais e itens essenciais. As doações podem ser feitas diretamente para Clemildo Cáceres, por meio da chave Pix (67) 99236-6848.

Segundo os organizadores da mobilização, qualquer valor faz diferença neste momento difícil. As imagens divulgadas mostram o estrago deixado pelo fogo — o imóvel ficou totalmente comprometido, restando apenas parte das paredes.

A comunidade aquidauanense tem se unido em ações de apoio, reforçando o espírito de empatia e solidariedade que marca a cidade em momentos de adversidade.

“Sua ajuda é um gesto de amor que vai trazer esperança e recomeço”, destaca o material de divulgação da campanha.

Quem desejar contribuir pode também divulgar o pedido em redes sociais, incentivando mais pessoas a participarem da iniciativa.

