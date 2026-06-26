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Solidariedade animal

Campanha arrecadará cobertores para ajudar cães e gatos em Aquidauana

Ação será realizada neste sábado, na Estação Ferroviária, com feira de adoção, vacinação antirrábica e serviços voltados ao bem-estar animal

Anibal Placêncio

Publicado em 26/06/2026 às 09:47

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A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, promove, neste sábado (27), a ação "Cobertor Amigo". O objetivo é arrecadar materiais para proteger cães e gatos durante os dias mais frios do ano.

O evento será realizado das 08h às 12h, na Estação Ferroviária de Aquidauana, e convida a população a doar cobertores em bom estado para aquecer pets atendidos pelo CCZ Municipal (Centro de Controle de Zoonoses) e por entidades protetoras cadastradas no município.

De acordo com a organização, os itens arrecadados serão destinados aos animais acolhidos e em situação de vulnerabilidade, proporcionando mais conforto e bem-estar durante o período de baixas temperaturas.

Além da campanha solidária, o evento contará com uma série de atividades e serviços voltados à causa animal. Entre eles estão a feira de adoção de cães e gatos, cadastro para castração, vacinação antirrábica, orientações médico-veterinárias e o recebimento de denúncias e reclamações relacionadas ao bem-estar dos pets.

De acordo com a gestão municipal, o evento encerra as ações do Junho Violeta, campanha voltada à conscientização sobre a proteção e o combate aos maus-tratos contra os animais. A expectativa é mobilizar a comunidade para fortalecer a rede de apoio e incentivar a adoção responsável.

Serviço

Evento: Cobertor Amigo – Encerramento da Campanha Junho Violeta
Data: sábado, 27 de junho
Horário: das 08h às 12h
Local: Estação Ferroviária de Aquidauana
Entrada: gratuita
Doação: cobertores em bom estado para cães e gatos

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