Campanha "Caixa Encantada" está com ponto de arrecadação em Aquidauana

Divulgação/ Governo de MS

O município de Aquidauana participa da campanha solidária "Caixa Encantada - Doe um Brinquedo, Compartilhe Magia!", promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e organizada pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), com apoio de diversas instituições públicas e privadas.



A ação, que tem como madrinha a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, busca arrecadar brinquedos que serão doados a crianças em situação de vulnerabilidade social.



A campanha tem como objetivo incentivar a solidariedade da população, proporcionando um Natal mais alegre para as crianças atendidas por entidades assistenciais.



Em Aquidauana, as doações podem ser entregues no quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua Leônidas de Matos, 464, no Bairro Guanandy. Outras cidades da região, como Anastácio e Miranda, também têm pontos de coleta nos quartéis dos bombeiros.



Para contribuir, os brinquedos devem estar identificados com o tipo (como carrinho ou boneca) e a idade aproximada da criança que o usará, além de estarem embrulhados. As doações serão recolhidas até o dia 29 de novembro.



A ação é uma oportunidade para os moradores de Aquidauana e região fazerem a diferença, ajudando a transformar o Natal de muitas crianças.