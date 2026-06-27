Campanha "Cobertor Amigo" é sucesso em Aquidauana

O Pantaneiro

A campanha "Cobertor Amigo", realizada na manhã deste sábado (27), na Estação Ferroviária de Aquidauana, foi marcada pela solidariedade da população e alcançou resultados positivos. Durante a ação, todos os cães disponíveis para adoção ganharam um novo lar, demonstrando o compromisso da comunidade com a causa animal.

Além das adoções, foram arrecadados cobertores que serão destinados aos animais acolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e por entidades protetoras do município. No entanto, a campanha continua, pois ainda há muitos cães e gatos que precisam de proteção para enfrentar os dias mais frios do inverno.

Promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a ação também ofereceu vacinação antirrábica, cadastro para castração, orientações médico-veterinárias e atendimento à população sobre o bem-estar animal, encerrando a programação do Junho Violeta, mês dedicado ao combate aos maus-tratos contra os animais.

Mesmo com o sucesso do evento, os organizadores reforçam que a solidariedade não pode parar. Quem ainda não conseguiu participar pode continuar contribuindo com a doação de cobertores em bom estado, que farão a diferença para cães e gatos acolhidos e em situação de vulnerabilidade.

A campanha destaca que um gesto simples pode proporcionar mais conforto e proteção aos animais durante o período de baixas temperaturas. A população é convidada a fazer parte dessa corrente do bem e ajudar a aquecer quem mais precisa.

Faça sua doação. Um cobertor pode representar carinho, proteção e uma nova esperança para os animais acolhidos em Aquidauana.

