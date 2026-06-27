Campanha "Cobertor Amigo" é sucesso em Aquidauana

Apesar do sucesso, a campanha continua, pois ainda há muitos cães e gatos que precisam de proteção para enfrentar os dias mais frios do inverno.
O Pantaneiro
A campanha "Cobertor Amigo", realizada na manhã deste sábado (27), na Estação Ferroviária de Aquidauana, foi marcada pela solidariedade da população e alcançou resultados positivos. Durante a ação, todos os cães disponíveis para adoção ganharam um novo lar, demonstrando o compromisso da comunidade com a causa animal.
Além das adoções, foram arrecadados cobertores que serão destinados aos animais acolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e por entidades protetoras do município. No entanto, a campanha continua, pois ainda há muitos cães e gatos que precisam de proteção para enfrentar os dias mais frios do inverno.
Promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a ação também ofereceu vacinação antirrábica, cadastro para castração, orientações médico-veterinárias e atendimento à população sobre o bem-estar animal, encerrando a programação do Junho Violeta, mês dedicado ao combate aos maus-tratos contra os animais.
Mesmo com o sucesso do evento, os organizadores reforçam que a solidariedade não pode parar. Quem ainda não conseguiu participar pode continuar contribuindo com a doação de cobertores em bom estado, que farão a diferença para cães e gatos acolhidos e em situação de vulnerabilidade.
A campanha destaca que um gesto simples pode proporcionar mais conforto e proteção aos animais durante o período de baixas temperaturas. A população é convidada a fazer parte dessa corrente do bem e ajudar a aquecer quem mais precisa.
Faça sua doação. Um cobertor pode representar carinho, proteção e uma nova esperança para os animais acolhidos em Aquidauana.
Solidariedade animal
Ação será realizada neste sábado, na Estação Ferroviária, com feira de adoção, vacinação antirrábica e serviços voltados ao bem-estar animal
Final feliz
Renato Roa Aguilera conseguiu sobreviver sozinho durante o período em que esteve perdido e reencontrou a família
ECONOMIA
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 677,66
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