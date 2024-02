Campanha da Fraternidade será lançada às 19 horas na Igreja Matriz

A Campanha da Fraternidade é realizada pela CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), todos os anos no tempo da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, a Campanha da Fraternidade de 2024 está inspirada na Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti tem como tema: “Fraternidade e Amizade Social” e lema: “Vós sois todos irmãos e irmãs”. O tema e o lema da CF 2024 refletem a preocupação do episcopado brasileiro em aprofundar a fraternidade como contraponto ao processo de divisão, ódio, guerras e indiferença que tem marcado a sociedade brasileira como no mundo.



Em Aquidauana, as igrejas estão em tempo de promoção da Campanha da Fraternidade e o padre Paulo do Nascimento de Souza, da Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição, explica esse momento para os cristãos, como explica o Padre Paulo, que destaca a importância do tema da Campanha para este ano.



“A Campanha da Fraternidade vai ter abertura oficial na paróquia, na quarta-feira de cinzas, na missa das 19 horas. Às 19 horas, será a abertura oficial da Campanha da Fraternidade, na nossa paróquia. Haverá outras em outros horários de missa em outras comunidades também porque, às vezes, há uma dificuldade muito grande do povo se deslocar até a paróquia. Então, pensando nessas pessoas, a gente vai abrir três celebrações pela parte da manhã, mas nós teremos, sim, a abertura oficial da Campanha da Fraternidade às 19 horas, nesta Quarta-feira de Cinzas. É muitíssimo importante para nós essa temática, porque nos leva a compreender que todos nós devemos ser fraternos. Nós somos irmãos e pertencemos ao mesmo pai, independentemente do seguimento religioso das circunstâncias que cada um segue. Mas nós temos que ter essa consciência de que somos todos irmãos”.

O religioso frisou, ainda, a importância do tempo da Quaresma, que tem início na Quarta-feira de Cinzas e culmina com o domingo de Páscoa, num período especial para o povo católico.

“O tempo da Quaresma é norteado por dois convites muito especiais que Deus faz a cada um de nós. Reconciliai-vos com Deus e Convertei-vos e crede no evangelho. Essas duas linhas de reflexão vão exigir de nós que nós possamos, sim, entender o tema e o lema da Campanha da Fraternidade. Amizade social e somos todos irmãos. Reconciliai-vos com Deus é exatamente isso. Deixar de lado as coisas que nos atrapalham viver esse espírito de irmandade. Deixar de lado os preconceitos, as rivalidades, as intrigas, as brigas, as confusões. Deus não quer isso. Por isso esse tempo da quaresma ele vai dizer para nós no livro do profeta Joel. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo vosso coração com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes”, completa o pároco.

Padre Paulo lembra também que as missas, conforme o cronograma, serão distribuídas aos fiéis. O religioso explica que as cinzas significam que nós somos pó. “Do pó viestes e ao pó retornarás”.

Compreendendo a encíclica do Papa Francisco

Fratelli tutti, que traduzido do italiano quer dizer “todos irmãos”, é uma encíclica do Papa Francisco, na qual o pontífice indica a fraternidade e a amizade social para construir um mundo melhor, pacífico e com mais justiça. É composta por 8 capítulos e 287 itens, estabelecendo duas novas orações: a "Oração ao Criador" e a "Oração cristã ecumênica". Na encíclica Fratelli tutti, o Papa escreve que São Francisco "não se envolveu na guerra dialética impondo doutrinas, mas comunicou o amor de Deus". Assis havia compreendido que Deus é amor e "ele despertou o sonho de uma sociedade fraterna".