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Campanha de doação de sangue é aberta e mobiliza voluntários em Aquidauana

Ação no Hemosul segue até esta quinta-feira com coleta ampliada e cadastro para doadores de medula óssea

Anibal Placêncio

Publicado em 24/06/2026 às 10:29

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Para atender a demanda de doadores, a estrutura foi reforçada / Reprodução

A campanha de doação de sangue realizada em Aquidauana já está em andamento desde as 07h e mobiliza voluntários nesta quarta-feira (24), no Hemosul do município. A iniciativa, que segue também nesta quinta-feira (25), integra as ações do Junho Vermelho - mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue.

Para atender a demanda de doadores, a estrutura foi reforçada. Um ônibus está estacionado em frente à unidade do Hemosul, realizando cinco atendimentos ao mesmo tempo, enquanto outros quatro pontos de coleta funcionam dentro do prédio. A medida busca oferecer mais agilidade e conforto aos voluntários que comparecem para contribuir com os estoques de sangue da região.

Participantes da iniciativa solidária também podem realizar o cadastro como doadores voluntários de medula óssea, ampliando as chances de ajudar pacientes que aguardam por transplantes em todo o país.

A campanha tem como objetivo fortalecer os estoques utilizados no atendimento de pacientes de Aquidauana e municípios vizinhos, especialmente durante o período de inverno, quando, tradicionalmente, ocorre redução no número de doações.

Durante os dois dias, o atendimento acontece nos períodos matutino e vespertino no Hemosul, localizado na Rua Duque de Caxias, nº 2.170, no bairro Alto, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar em boas condições de saúde, alimentado e hidratado, além de apresentar documento oficial com foto. Menores de idade devem seguir as exigências previstas na legislação.

Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, auxiliando em tratamentos médicos, cirurgias, atendimentos de urgência e demais procedimentos hospitalares que dependem da disponibilidade de sangue.

Um ônibus está estacionado em frente à unidade do Hemosul, realizando cinco atendimentos ao mesmo tempo - Reprodução

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