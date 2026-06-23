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Gesto simples que salva vidas

Campanha de doação de sangue mobiliza Aquidauana nesta semana

Ação será realizada nestas quarta e quinta-feira, no Hemosul, e também oferecerá cadastro para doadores voluntários de medula óssea

Anibal Placêncio

Publicado em 23/06/2026 às 10:03

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Atendimento será realizado na sede do Hemosul / Divulgação

A população de Aquidauana e região terá uma nova oportunidade de praticar um gesto simples, mas capaz de salvar vidas. Nestas quarta (24) e quinta-feira (25), será realizada uma campanha de doação de sangue no município, com atendimento na unidade do Hemosul.

A ação também permitirá que os participantes realizem o cadastro como doadores voluntários de medula óssea, ampliando as possibilidades de ajudar pacientes que aguardam por transplantes em diversas regiões do país.

A campanha alusiva ao Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância de doar sangue, tem como objetivo reforçar os estoques utilizados no atendimento de pacientes de Aquidauana e de toda a região. Segundo os organizadores, a iniciativa é especialmente importante em períodos em que o número de doações costuma registrar queda, como no inverno, o que pode comprometer o abastecimento dos hemocentros.

O atendimento será realizado na sede do Hemosul, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 2.170, no bairro Alto. Nos dois dias da campanha, os voluntários poderão comparecer das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos, estar em boas condições de saúde, alimentado e hidratado, além de apresentar documento oficial com foto. Menores de idade devem atender às exigências específicas previstas pela legislação.

De acordo com os organizadores, uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, contribuindo para tratamentos médicos, cirurgias, atendimentos de urgência e outros procedimentos que dependem da disponibilidade de sangue nos hospitais. A campanha conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana.

Com a oportunidade de se cadastrar como doadores de medula óssea, os voluntários poderão oferecer esperança a pacientes que aguardam a compatibilidade necessária para a realização do transplante.

A orientação é para que os interessados reservem um momento na agenda e compareçam ao Hemosul durante os horários de atendimento.

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