Campanha de Multivacinação acontece nesta quarta-feira em Aquidauana

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A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realiza nesta quarta-feira (12) uma Campanha de Multivacinação voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A ação será realizada no Centro da Juventude, das 16h às 20h, oferecendo a oportunidade para que pais e responsáveis verifiquem e atualizem as vacinas dos menores.

Entre as ações previstas estão a atualização da vacina tríplice viral, para pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda não estejam vacinadas, e a continuidade da vacinação contra o HPV, destinada a jovens de 9 a 19 anos.

Para participar, é necessário levar a caderneta de vacinação e a carteirinha do SUS.

A vacinação também continua normalmente todos os dias em todas as ESFs de Aquidauana, nos períodos da manhã, das 7h30 às 10h30, e à tarde, das 13h30 às 16h30.

A Secretaria reforça a importância de manter a vacinação em dia, garantindo proteção contra doenças e evitando possíveis complicações relacionadas à falta de imunização.

É amanhã, 12 de agosto

Centro da Juventude

Das 16h às 20h