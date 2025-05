Campanha de trânsito conscientiza alunos em Camisão

Divulgação

Dentro da programação do “Maio Amarelo”, movimento voltado à segurança no trânsito, a campanha "Educar para Prevenir" segue a todo vapor em Aquidauana.



A campanha visa promover a conscientização da população sobre a importância de atitudes seguras no trânsito, tem realizado diversas atividades educativas, incluindo palestras e blitzes informativas.



Ontem, 06, os agentes do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), juntamente com o DETRAN estiveram na E.M. Franklin Cassiano, no distrito de Camisão, onde realizaram uma palestra lúdica com as crianças, abordando as principais regras de trânsito e reforçando o papel de cada cidadão na prevenção de acidentes.



A educação no trânsito é um dos pilares da campanha "Educar para Prevenir", e no “Maio Amarelo”, ganha ainda mais relevância e intensificação, incentivando uma mudança de comportamento tanto entre condutores quanto pedestres.



A campanha “Educar para Prevenir” é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e DEMUTRAN, com apoio do Governo do Estado, Detran/MS, 7º Batalhão da Polícia Militar e Covel Moto Honda de Aquidauana.



*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

