Campanha de Trânsito promove educação para crianças e líderes religiosos

A campanha educativa “Educar para Prevenir”, segue a todo vapor, com ações de conscientização e blitz educativas.

Na última sexta-feira, 11, os agentes do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), realizaram uma palestra de forma lúdica, para as crianças do CMEI Ademir Brites, apresentando informações sobre as regras de trânsito e sua importância para evitar acidentes.

A educação no trânsito é um conjunto de ações para a conscientização e orientação da população sobre a importância do aprendizado e da mudança comportamental no trânsito, orientando os condutores sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito e o respeito mútuo entre os usuários das vias.

Ainda como parte da campanha "Educar para prevenir", no sábado, 12, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), Flávio Gomes Filho esteve presente no "Café para pastores e líderes", promovido pela Associação dos Ministros Evangélicos de Aquidauana (AMEA), na sede da Igreja Batista Boas Novas, para apresentar a campanha educativa e solicitar a parceria das igrejas para que o DEMUTRAN possa levar palestras e ações de conscientização sobre os cuidados no trânsito para a comunidade.

"A abertura que tivemos dentro da AMEA pelos pastores e líderes foi muito boa. Acreditamos que, as igrejas são um ponto forte para alcançar e disseminarmos a mensagem de conscientização e educação no trânsito. As igrejas tão trabalhos fortes e sólidos junto a juventude e queremos levar essa mensagem de conscientização para esse público", explicou Flávio Gomes.

Ainda no sábado, 12, a equipe de Educação no Trânsito do DEMUTRAN esteve na sede da Igreja Avivamento de Deus, palestrando para as crianças que são atendidas pelo projeto social da igreja.

“Estamos aproveitando todas as oportunidades que estão surgindo para o DEMUTRAN poder levar essa mensagem de conscientização no trânsito, especialmente, para as crianças e jovens. Tem sido muito positivo e acreditamos que isso vai surtir efeito dentro das famílias”, explicou o agente Julio Farias.

A campanha “Educar para prevenir” é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), com apoio do Governo do Estado, Detran/MS, 7º Batalhão da Polícia Militar e Covel Moto Honda de Aquidauana.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana