Campanha de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe 2025 Ã© ampliada em Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2025, com doses disponíveis em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município. Sob o slogan “Gripe? Tô Fora! Bora Vacinar!”, a iniciativa visa imunizar grupos prioritários contra os vírus H1N1, H3N2 e B, responsáveis por causar complicações respiratórias graves.

Quem pode se vacinar?



- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

- Gestantes e puérperas;

- Idosos a partir de 60 anos;

- Trabalhadores da saúde e professores;

- Povos indígenas e quilombolas;

- Pessoas em situação de rua;

- Profissionais de forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;

- Portadores de doenças crônicas ou deficiências (independentemente da idade);

- Trabalhadores de transporte coletivo, portuários, correios e sistema prisional;

- População carcerária e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Documentos necessários:



Para receber a dose, é obrigatório apresentar:

- Cartão Nacional de Saúde (SUS);

- Carteira de Vacinação.

A vacina é segura e reduz riscos de hospitalização e óbitos relacionados à gripe. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a imunização protege não apenas quem recebe a dose, mas também pessoas ao redor, como familiares e colegas de trabalho.

Como participar?

Basta comparecer à ESF mais próxima, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento das unidades. Não há necessidade de agendamento prévio.

Atenção: A campanha segue enquanto houver doses disponíveis. A meta é garantir que todos os grupos prioritários estejam protegidos antes do período de maior circulação do vírus.