Campanha de vacinação contra gripe em Aquidauana aplica mais de 350 doses

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação contra a gripe segue disponível nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizou no último sábado (16), mais uma ação de cuidado e prevenção com a campanha de vacinação contra a gripe. A mobilização aconteceu na Estação Ferroviária e foi marcada pela grande adesão da população, resultando na aplicação de mais de 350 doses da vacina.

A campanha teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da comunidade contra o vírus Influenza, especialmente neste período de maior circulação de doenças respiratórias. Além do atendimento no ponto de vacinação, a equipe da Sesau também realizou atendimento domiciliar, levando cuidado e proteção até quem mais precisa.

Na oportunidade, um paciente de 90 anos recebeu a vacina em casa, garantindo acesso à imunização com conforto, segurança e humanização. A ação evidencia o compromisso da gestão municipal em alcançar todos os públicos, inclusive aqueles com dificuldade de locomoção.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação contra a gripe segue disponível nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município para todo o público a partir dos 6 meses de idade. Mais informações sobre horários e locais de vacinação podem ser obtidas diretamente nas unidades de saúde ou pelo telefone da Secretaria Municipal de Saúde.

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