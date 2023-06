Campanha do Agasalho teve saldo positivo e segue recebendo doações

A ABIMC recebendo doações no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / João Éric / O Pantaneiro

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana foi um evento que agregou carros antigos, motos, música, gastronomia e, principalmente, solidariedade. Através dessa festa, a campanha de doação de agasalhos conseguiu receber um número satisfatório de peças.

A ABIMC, (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição), de Aquidauana, que tem como presidente o padre Paulo Nascimento Sousa, e esteve à frente desse recebimento, mantém uma campanha permanente para receber doações.

Ainda hoje, ou qualquer outro dia, a pessoa pode se dirigir até a secretaria da Igreja Matriz, Imaculada Conceição, ou mesmo na Paróquia da sua comunidade e entregar um cobertor, calças de moletons, sapatos mantas tudo que pode aquecer um irmão de qualquer sexo ou idade. A ABIMC também aceita alimentos, e a coordenadora da entidade, Dona Neusa, destaca que a solidariedade do povo aquidauanense foi um fator importante e expressivo para aquecer tantas pessoas, das mais variadas idades e, principalmente as crianças.

Aquidauanenses se mostrando irmãos solidários

“Foi excelente, houve participação da comunidade aquidauanense, que se mostrou solícita e fez muitas doações. A ABIMC, agradece a todos que aderiram à Campanha do Agasalho, a solidariedade faz bem à alma e ao coração. Essa campanha abriu possibilidades de atendermos mais famílias. A demanda é muito grande. Gratidão a todos os colaboradores e organizadores dessa grande campanha de amor ao próximo”, revela a coordenadora.

Desde segunda-feira, dia 12 de junho, a ABIMC já atendeu 40 pessoas, com agasalhos, sendo que 90% foram crianças

Um item que a campanha de doações sente muita necessidade é de cobertores. Por tanto, quem desejar aderir a essa solidariedade para ajudar a acolher e aquecer uma pessoa, pode levar até a paróquia mais próxima de sua casa, todo tipo de doação que protege um corpo dessas baixas temperaturas. Como disse Dona Neusa durante a conversa com O Pantaneiro, “o frio dói”. E essa dor pode, e deve ser eliminada com a ajuda de toda a sociedade.

Além das doações e da campanha permanente para receber agasalhos, sapatos, cadeiras de rodas, muletas, alimentos, leite em pó entre tantos outros também, a ABIMC oferece cursos de artesanato como pintura em tecido, que atende pessoas carentes para poderem comercializar seus trabalhos. Ao final dos cursos, a entidade realiza um bazar expondo as peças produzidas pelas alunas para apresentá-las ao público e comercializá-las também. As doações podem ser feitas também, na secretaria da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, que fica na Praça Imaculada Conceição, S/N – Centro de Aquidauana.