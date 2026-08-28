Campanha do Hemosul de Aquidauana terá coleta de sangue neste sábado

Hemosul de Aquidauana fica localizado na Rua Duque de Caxias, nº 2.170, no bairro Alto / Divulgação

O Hemosul de Aquidauana realiza, neste sábado (29), uma campanha de coleta de sangue para reforçar os estoques e incentivar a participação da população na doação. O atendimento será realizado das 07h às 15h, sem intervalo para almoço.

A ação ocorrerá na unidade localizada na Rua Duque de Caxias, nº 2.170, no bairro Alto. A população que estiver apta é convidada a participar e contribuir para o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar bem alimentado e hidratado e apresentar um documento oficial com foto. No caso de menores de idade, devem ser observadas as exigências específicas previstas pela legislação.

A doação é considerada um gesto simples e rápido, mas pode fazer diferença para vários pacientes que dependem de transfusões. Segundo os organizadores, uma única coleta pode beneficiar até quatro pessoas, contribuindo para tratamentos médicos, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência.

A campanha deste sábado conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, que também está mobilizando a população para participar da iniciativa e colaborar com a manutenção dos estoques de sangue.

Novos critérios

Nesta semana, a Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul também passou a aplicar novos critérios para a doação de sangue, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. As mudanças reduzem alguns períodos de inaptidão temporária e ampliam a possibilidade de retorno de candidatos que anteriormente não poderiam doar.

Entre as novidades está a possibilidade de doadores de repetição com mais de 70 anos continuarem realizando doações, desde que sejam considerados aptos após avaliação médica.

A atualização dos critérios está prevista na Portaria GM/MS nº 11.685/2026, publicada em 02 de julho. Em Mato Grosso do Sul, as regras definidas para esta etapa passaram a ser aplicadas na última segunda-feira (24).