Campanha "Educar para Prevenir" orienta pais e alunos no trânsito

Na manhã desta quinta-feira, 03, os agentes do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) realizaram uma blitz educativa com a distribuição de folders sobre a campanha “Educar para Prevenir”, para os motoristas, motociclistas e ciclistas que passavam ou paravam na escola.

As intervenções educativas aconteceram em frente da E.E. Cel. José Alves Ribeiro (CEJAR) e tem por objetivo orientar os condutores sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito e o respeito mútuo entre os usuários das vias, para evitar acidentes, sobretudo, envolvendo os alunos.

A campanha é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), com apoio do Governo do Estado, Detran/MS, 7º Batalhão da Polícia Militar e Covel Moto Honda de Aquidauana.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana