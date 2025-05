Campanha Maio Laranja será lançada nesta sexta-feira em Aquidauana

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social, em parceria com o Conselho Tutelar, realiza na próxima sexta-feira (9), o lançamento oficial da Campanha Maio Laranja. O evento será aberto ao público e acontece às 7h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.



O Maio Laranja é dedicado à conscientização e ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha tem como foco a sensibilização dos profissionais da educação sobre o papel das escolas na rede de proteção do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.



Com essa iniciativa, a Prefeitura busca reforçar o compromisso das instituições de ensino na identificação, prevenção e encaminhamento de casos de violência, contribuindo para a construção de um ambiente escolar seguro.



Durante todo o mês de maio, a campanha será desenvolvida nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, em ações integradas com as Secretarias de Educação, Assistência Social, Conselho Tutelar e Departamento Municipal de Trânsito.

