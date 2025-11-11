Acessibilidade

11 de Novembro de 2025 • 16:44

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Campanha Novembro Azul promove palestra sobre saúde do homem em Aquidauana

A campanha Novembro Azul busca estimular o autocuidado masculino e reforçar que a prevenção é a principal forma de combate ao câncer de próstata

Da redação

Publicado em 11/11/2025 às 11:20

Atualizado em 11/11/2025 às 11:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), realizou na manhã desta terça-feira (11) uma palestra voltada à saúde do homem, na ESF João Jorge Carneiro, como parte das ações da campanha Novembro Azul.

A atividade teve como objetivo orientar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma das doenças mais comuns entre o público masculino. Durante o encontro, os pacientes receberam informações sobre exames preventivos, sintomas e formas de detecção precoce.

A enfermeira Jamilli Pimentel destacou a relevância do cuidado contínuo com a saúde. “Muitos homens ainda têm resistência em procurar o médico, mas é essencial vencer esse medo. Cuidar da saúde é um ato de coragem e amor à vida”, afirmou.

Além da palestra, foi realizado o Hiperdia, ação voltada ao acompanhamento e atualização de pacientes hipertensos e diabéticos, com foco no controle das doenças crônicas e na adoção de hábitos saudáveis.

A campanha Novembro Azul busca estimular o autocuidado masculino e reforçar que a prevenção é a principal forma de combate ao câncer de próstata, aumentando as chances de tratamento e recuperação quando o diagnóstico ocorre em estágios iniciais.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Acadêmicos da UFMS realizam ação recreativa com idosos de Aquidauana

• Aquidauana recebe R$ 1 milhão em recursos federais para a saúde

• Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde e Esporte

Projeto Aquidavôlei promove ação do Novembro Azul em Aquidauana

Esportes

Aquidauana realiza hoje a abertura oficial dos 43º Jogos da Primavera

Trânsito

Motociclista fica ferido após bater em poste em Aquidauana

Semana começa com 30 vagas de emprego em Aquidauana

Aquidauana terá segunda-feira com calor e possibilidade de chuva isolada

Lions Clube Aquidauana celebra 70 anos com assembleia festiva 

Oportunidade

Semana começa com 30 vagas de emprego em Aquidauana

Publicidade

Clima

Aquidauana terá segunda-feira com calor e possibilidade de chuva isolada

ÚLTIMAS

Educação

Participante do Pé-de-Meia ganha R$ 200 se fizer dois dias de Enem

Bônus será depositado em conta da Caixa após conclusão do ensino médio

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa uma vítima em Aquidauana nesta terça

; Bombeiros e PM atenderam o caso

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo