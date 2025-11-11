Campanha Novembro Azul promove palestra sobre saúde do homem em Aquidauana

A campanha Novembro Azul busca estimular o autocuidado masculino e reforçar que a prevenção é a principal forma de combate ao câncer de próstata
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), realizou na manhã desta terça-feira (11) uma palestra voltada à saúde do homem, na ESF João Jorge Carneiro, como parte das ações da campanha Novembro Azul.
A atividade teve como objetivo orientar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma das doenças mais comuns entre o público masculino. Durante o encontro, os pacientes receberam informações sobre exames preventivos, sintomas e formas de detecção precoce.
A enfermeira Jamilli Pimentel destacou a relevância do cuidado contínuo com a saúde. “Muitos homens ainda têm resistência em procurar o médico, mas é essencial vencer esse medo. Cuidar da saúde é um ato de coragem e amor à vida”, afirmou.
Além da palestra, foi realizado o Hiperdia, ação voltada ao acompanhamento e atualização de pacientes hipertensos e diabéticos, com foco no controle das doenças crônicas e na adoção de hábitos saudáveis.
A campanha Novembro Azul busca estimular o autocuidado masculino e reforçar que a prevenção é a principal forma de combate ao câncer de próstata, aumentando as chances de tratamento e recuperação quando o diagnóstico ocorre em estágios iniciais.
