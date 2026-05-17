Campeão Mundial Fernando Rufino estará em Aquidauana nesta semana

Do cenário internacional para o Congresso Nacional e Internacional de Atividades de Aventura, o sul-mato-grossense será um dos convidados especiais no evento promovido pelo IFMS do dia 20 a 23 de maio
Fernando Rufino / CBCa
O sul-mato-grossense Fernando Rufino conquistou mais um importante resultado para o esporte brasileiro ao garantir medalha de ouro na Alemanha neste sábado (16), reafirmando sua trajetória como um dos grandes nomes da paracanoagem paralímpica mundial.
Durante o Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura e Congresso Internacional de Atividades de Aventura 2026, que será realizado de 20 a 23 de maio de 2026 em Aquidauana MS, Fernando será um dos participantes da mesa redonda “Atividades de Aventura: da Inclusão Social à Excelência Esportiva”, ao lado de Cláudio Benites, com mediação de Juliana Figueiredo.
A discussão irá abordar as atividades de aventura como ferramentas de inclusão social, educação, lazer e desenvolvimento esportivo, trazendo reflexões sobre acessibilidade, projetos inclusivos, formação profissional e os desafios do esporte de alto rendimento.
A participação de Fernando Rufino reforça a importância do esporte como instrumento de transformação social e inspiração para novas gerações.
Anfiteatro da UFMS Aquidauana – Campus I. Praça Imaculada Conceição, s/n°.
21 de maio de 2026
20h às 21h30
Prestação de contas
Justiça
A criança foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda
Do MS para o mundo
Daniel Martins da Silva participará do Campeonato Mundial de Silhueta Metálica, que será disputado entre os dias 18 e 24 de julho, na cidade de Lawrenceburg, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos.
Apostas no Brasi
O mercado de apostas brasileiro atingiu recordes de arrecadação em 2026, mas enfrenta riscos de proibição. Conheça os dados econômicos, o impacto da regulamentação e os desafios sociais do setor
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS