Campeão Mundial Fernando Rufino estará em Aquidauana nesta semana

Fernando Rufino / CBCa

O sul-mato-grossense Fernando Rufino conquistou mais um importante resultado para o esporte brasileiro ao garantir medalha de ouro na Alemanha neste sábado (16), reafirmando sua trajetória como um dos grandes nomes da paracanoagem paralímpica mundial.

Durante o Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura e Congresso Internacional de Atividades de Aventura 2026, que será realizado de 20 a 23 de maio de 2026 em Aquidauana MS, Fernando será um dos participantes da mesa redonda “Atividades de Aventura: da Inclusão Social à Excelência Esportiva”, ao lado de Cláudio Benites, com mediação de Juliana Figueiredo.

A discussão irá abordar as atividades de aventura como ferramentas de inclusão social, educação, lazer e desenvolvimento esportivo, trazendo reflexões sobre acessibilidade, projetos inclusivos, formação profissional e os desafios do esporte de alto rendimento.

A participação de Fernando Rufino reforça a importância do esporte como instrumento de transformação social e inspiração para novas gerações.

Anfiteatro da UFMS Aquidauana – Campus I. Praça Imaculada Conceição, s/n°.

21 de maio de 2026

20h às 21h30