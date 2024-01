Campeiro perde R$ 2,5 mil no golpe da falsa compra de carro em Aquidauana

Ilustrativa

Um campeiro de 44 anos, residente no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, foi vítima do golpe da falsa compra de carro, resultando na perda de R$ 2.500. O incidente ocorreu no dia 18 de ontem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deparou-se com um anúncio de venda de um Fiat Siena por R$ 11 mil no Facebook. Após entrar em contato com o anunciante, toda a negociação foi transferida para o aplicativo de mensagens WhatsApp.

Os golpistas solicitaram um pagamento inicial de R$ 2.000, afirmando que o restante seria parcelado em 24 vezes. A vítima efetuou o depósito, no entanto, após a transferência, foi exigido um valor adicional de R$ 500 como sendo referente ao "frete" do veículo. O campeiro, mais uma vez, realizou a transferência.

Posteriormente, foi exigido um montante adicional de R$ 500 para suposto licenciamento do veículo. Os criminosos chegaram a enviar um contrato de compra e venda falso na tentativa de validar o golpe.

Diante dessa solicitação suspeita, a vítima procurou a polícia e registrou a ocorrência como estelionato.