20 de Outubro de 2025 • 13:43

Esporte

Campeonato Amador 2025 tem 12 gols em dois jogos no fim de semana em Aquidauana

O Campeonato Amador 2025 segue com rodada dupla nas próximas semanas, fortalecendo o futebol local e incentivando a participação da comunidade esportiva

Da redação

Publicado em 20/10/2025 às 10:18

Atualizado em 20/10/2025 às 10:22

Divulgação

O Campeonato Amador 2025 movimentou o Estádio Municipal Mário Pinto de Souza com duas partidas realizadas no fim de semana, totalizando doze gols e marcando a estreia de mais uma equipe na competição.

Sexta-feira, 17/10 – 19h

CA Puxarara 4 x 3 Dissidente EC
Em um jogo equilibrado, o CA Puxarara venceu o Dissidente EC por 4 a 3.

Gols do CA Puxarara:

Leonardo (2)

Aldair

Elton

Gols do Dissidente EC:

Edmilson

Elivelton

Murilo

Arbitragem: Alex Silva, com os auxiliares Wilson Nunes Ferreira e Agnaldo Alves. Anotadora: Cristiane Silva Costa.
Advertidos do CA Puxarara: Elton, Enilton, Fabrício, Lucas Eduardo, Michael, Rogério e Tauam.

Sábado, 18/10 – 19h

Paulo Soccer 3 x 2 WFC
Na estreia da equipe Paulo Soccer, a vitória veio por 3 a 2 sobre o WFC.

Gols do Paulo Soccer:

Bruno Chaves

Kaio Henrique

Thiago

Gols do WFC:

Edeilson

Matheus

Arbitragem: Ademir Rocha, com Almir de Matos Calves e Wallace Matheus. Anotadora: Ana Maria Macena de Souza Ferreira.
Advertidos do Paulo Soccer: Adolfo, Elison e Ralyson.

Expulso: Elison.

Advertidos do WFC: Caio, Edeilson, Matheus e Maxcyel.
Expulso: Luan Cesar.

Próximos jogos:

28/10 (terça-feira), 19h: WFC x Atlético AFC

04/11 (terça-feira), 19h: Botafogo FC x Paulo Soccer

O Campeonato Amador 2025 segue com rodada dupla nas próximas semanas, fortalecendo o futebol local e incentivando a participação da comunidade esportiva.

Deixe a sua opinião

