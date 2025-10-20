Campeonato Amador 2025 tem 12 gols em dois jogos no fim de semana em Aquidauana

Divulgação

O Campeonato Amador 2025 movimentou o Estádio Municipal Mário Pinto de Souza com duas partidas realizadas no fim de semana, totalizando doze gols e marcando a estreia de mais uma equipe na competição. Sexta-feira, 17/10 – 19h CA Puxarara 4 x 3 Dissidente EC Em um jogo equilibrado, o CA Puxarara venceu o Dissidente EC por 4 a 3. Gols do CA Puxarara:

Aldair

Elton



Gols do Dissidente EC:

Edmilson

Elivelton

Murilo



Arbitragem: Alex Silva, com os auxiliares Wilson Nunes Ferreira e Agnaldo Alves. Anotadora: Cristiane Silva Costa.

Advertidos do CA Puxarara: Elton, Enilton, Fabrício, Lucas Eduardo, Michael, Rogério e Tauam.



Sábado, 18/10 – 19h



Paulo Soccer 3 x 2 WFC

Na estreia da equipe Paulo Soccer, a vitória veio por 3 a 2 sobre o WFC.



Gols do Paulo Soccer:



Bruno Chaves

Kaio Henrique

Thiago



Gols do WFC:

Edeilson

Matheus



Arbitragem: Ademir Rocha, com Almir de Matos Calves e Wallace Matheus. Anotadora: Ana Maria Macena de Souza Ferreira.

Advertidos do Paulo Soccer: Adolfo, Elison e Ralyson.



Expulso: Elison.



Advertidos do WFC: Caio, Edeilson, Matheus e Maxcyel.

Expulso: Luan Cesar.



Próximos jogos:



28/10 (terça-feira), 19h: WFC x Atlético AFC

04/11 (terça-feira), 19h: Botafogo FC x Paulo Soccer



O Campeonato Amador 2025 segue com rodada dupla nas próximas semanas, fortalecendo o futebol local e incentivando a participação da comunidade esportiva.

