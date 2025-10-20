Campeonato Amador 2025 tem 12 gols em dois jogos no fim de semana em Aquidauana

O Campeonato Amador 2025 segue com rodada dupla nas próximas semanas, fortalecendo o futebol local e incentivando a participação da comunidade esportiva
Divulgação
O Campeonato Amador 2025 movimentou o Estádio Municipal Mário Pinto de Souza com duas partidas realizadas no fim de semana, totalizando doze gols e marcando a estreia de mais uma equipe na competição.
Sexta-feira, 17/10 – 19h
CA Puxarara 4 x 3 Dissidente EC
Em um jogo equilibrado, o CA Puxarara venceu o Dissidente EC por 4 a 3.
Gols do CA Puxarara:
Leonardo (2)
Aldair
Elton
Gols do Dissidente EC:
Edmilson
Elivelton
Murilo
Arbitragem: Alex Silva, com os auxiliares Wilson Nunes Ferreira e Agnaldo Alves. Anotadora: Cristiane Silva Costa.
Advertidos do CA Puxarara: Elton, Enilton, Fabrício, Lucas Eduardo, Michael, Rogério e Tauam.
Sábado, 18/10 – 19h
Paulo Soccer 3 x 2 WFC
Na estreia da equipe Paulo Soccer, a vitória veio por 3 a 2 sobre o WFC.
Gols do Paulo Soccer:
Bruno Chaves
Kaio Henrique
Thiago
Gols do WFC:
Edeilson
Matheus
Arbitragem: Ademir Rocha, com Almir de Matos Calves e Wallace Matheus. Anotadora: Ana Maria Macena de Souza Ferreira.
Advertidos do Paulo Soccer: Adolfo, Elison e Ralyson.
Expulso: Elison.
Advertidos do WFC: Caio, Edeilson, Matheus e Maxcyel.
Expulso: Luan Cesar.
Próximos jogos:
28/10 (terça-feira), 19h: WFC x Atlético AFC
04/11 (terça-feira), 19h: Botafogo FC x Paulo Soccer
