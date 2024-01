Campeonato amador: The Blues vence o União BV no campo Braquiária em Aquidauana

O Pantaneiro

O The Blues venceu o União BV por dois gols a um neste domingão (28), pelo campeonato Amador de 2023 mas, decido neste ano. A partida aconteceu no campo Braquiária.



Os dois gols que garantiram a vitória do The Blues foram marcados por Tartaruga e Leonardo.



Para o jogador Moisés, do União Bela Vista, “a equipe veio desde o início do campeonato concentrado e consciente, muitos não acreditavam, mas o elenco sempre acreditou. Perdemos, é assim, parabéns para a equipe do The Blues, ganhou com honra jogando um futebol lindo”.



Já Tartaruga do time vencedor, destacou que está “feliz pelo gol, a equipe está de parabéns. Feliz pelo gol e melhor ainda por ser campeão. Trabalho técnico facilita dentro de campo”.



Os jogos foram promovidos pela Liga Esportiva Aquidauanense. Vale lembrar que a liga já organizou 74 campeonatos.