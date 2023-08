Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida chega a MS, com disputas em Piraputanga

Conhecido por suas belezas naturais, com serras, rios e morros, o distrito de Piraputanga, pertencente ao município de Aquidauana, vai receber a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, na modalidade sprint (provas de velocidade nas corredeiras). O evento acontece neste final de semana, entre os dias 4 e 6 de agosto.

A competição é organizada pela CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), em parceria com a FCaMS (Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul), conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Prefeitura Municipal de Aquidauana e Fema (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana).

Um dos principais destinos de turismo de aventura e contemplação do Estado, a Estrada Parque de Piraputanga será palco do campeonato, com disputas nas corredeiras do Serrano. “Mato Grosso do Sul já está no roteiro, porque tem todos aspectos naturais que caracterizam campeonatos de canoagem. Além de movimentar o ecoturismo, com as belas paisagens de Piraputanga, o evento é um atrativo para a economia local e também à gastronomia”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Sul-mato-grossense e canoísta há mais de 10 anos, o presidente da CBCa, Rafael Girotto, exalta o potencial esportivo de Mato Grosso do Sul. “Vamos organizar um excelente campeonato para ficar marcado na memória dos participantes e de quem for assistir. Aquidauana sempre foi um celeiro de atletas na canoagem descida, formando inúmeros campeões da modalidade, inclusive eu que sou daqui”.

A etapa terá a presença de canoístas de seis estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A expectativa da Confederação é de que participem cerca de 60 atletas. A competição reunirá multicampeões brasileiros e que já integraram, em diversas ocasiões, a seleção verde e amarela, não só na modalidade descida. Entre os principais nomes estão Daniel Hayashi (Mato Grosso do Sul), Pedro Aversa (São Paulo) e André Luiz de Paula (Paraná).

Ao todo, são quatro categorias em disputa: K1 (caiaque), turismo open, duck e creek (embarcações para corredeiras), nos gêneros feminino e masculino, nas classes júnior, sênior, máster A (35 a 44 anos) e máster B (acima de 45 anos). Segundo a CBCa, na corredeira as provas terão percursos de 200 a 500 metros.

O calendário nacional da canoagem descida deste ano contou com a primeira etapa em Indaial (SC), nos dias 23 e 25 de junho, no estilo clássico (provas mais longas, com percurso de três a cinco quilômetros). Agora, a etapa sul-mato-grossense definirá os campeões gerais.

Campeonato de Canoagem será em Piraputanga

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 4/8

9h às 17h – Treinos livres

8h30 às 16h – Curso de iniciação à canoagem – Águas Brancas (local a confirmar)

18h30 – Congresso técnico – Local: alojamento da Escola Municipal Antonio Santos Ribeiro

Sábado – 5/8

8h30 às 11h30 – Curso de iniciação à canoagem – Águas Brancas (técnicas de corredeiras para a canoagem descida, slalom e kayak extremo)

8h30 às 17h – Treinos livres

18h00 – Divulgação da lista de largada (startlist).

Domingo – 6/8