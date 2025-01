Campeonato Estadual 2025 estreia sábado com jogo entre Aquidauanense e Ivinhema

Presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petrallás, / Divulgação

O futebol sul-mato-grossense está em contagem regressiva para o pontapé inicial do Campeonato Estadual 2025, que começa oficialmente neste sábado (18), com um grande evento de abertura no Estádio Mário Pinto, em Aquidauana. O jogo inaugural será disputado entre o Aquidauanense Futebol Clube e o Ivinhema Futebol Clube, às 15h, marcando o início de uma nova era para o esporte no Estado.



Presença de autoridades e convite à população

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petrallás, estará presente e fez um convite especial à população local.



"Pessoal de Aquidauana, população da Princesa do Sul, convido a todos para que prestigiem o jogo de abertura do nosso Campeonato Estadual 2025, a maior competição do futebol profissional dos últimos tempos. Contaremos com as dez melhores equipes do Estado. Estarei presente para, junto com o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores e torcedores, iniciarmos esse campeonato de grande importância para o nosso futebol".



O evento contará também com a presença do prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, do presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero, além de outros vereadores, do presidente do Aquidauanense, Edilson Fernandes Leite, o Xandico, e de representantes locais.



Premiação e vagas em competições nacionais

Os times participantes disputam, além do título estadual, uma premiação total de R$ 80 mil, sendo R$ 50 mil para o campeão e R$ 30 mil para o vice-campeão. O campeonato também oferece vagas importantes em competições nacionais:



Duas vagas para a Copa do Brasil 2026

Uma vaga para a Copa Verde 2026

Uma vaga para o Campeonato Brasileiro Série D 2026



Equipes participantes



O campeonato deste ano reúne as dez melhores equipes do Estado:



Operário FC

Dourados AC

AA Portuguesa/FC Pantanal

Corumbaense FC

Ivinhema FC

Costa Rica EC

Aquidauanense FC

Coxim AC

Clube Esportivo Naviraiense

EC Águia Negra

Ingressos

Os ingressos para o jogo de abertura já estão disponíveis na portaria do Estádio Mário Pinto. Os valores são de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).

Apoio ao esporte e fortalecimento regional

O Campeonato Estadual 2025 conta com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). Além de fomentar o futebol, o torneio reforça o turismo e o lazer, promovendo integração e desenvolvimento social.

O palco está preparado para o espetáculo, e a expectativa é de um grande público para acompanhar o início da temporada mais promissora dos últimos anos no futebol sul-mato-grossense.