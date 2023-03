Campeonato Indígena: CEAB Base e UNEC vencem na última rodada em Aquidauana

As equipes CEAB Base e UNEC venceram os jogos da rodada passada / Sandro Rogério

As equipes CEAB Base e UNEC venceram os jogos da última rodada passada do Campeonato Municipal Indígena 2023, disputado no último domingo, dia 26 na aldeia Água Branca, em Aquidauana.

Os jogos do Campeonato Municipal Indígena 2023 são disputados na Arena Pedro Vitorino, na aldeia Água Branca. No período matutino são realizados os jogos das equipes femininas e no período vespertino as equipes masculinas.

A equipe da CEAB Base venceu a equipe Amigos do Futebol pelo placar de 2 x 1, já a UNEC venceu a Juventus pelo mesmo placar.

São dois jogos na rodada por categoria, e faltam mais três rodadas da fase classificatória para o campeonato seguir para a fase eliminatória.

O Campeonato Municipal Indígena 2023 faz parte do cronograma de atividades da Semana Indígena, comemorada no mês de Abril, com total apoio da Prefeitura de Nioaque.