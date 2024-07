Abertura da 2ª Copa Princesa de Futebol Suíço agita campo do Braquiarão

Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O campo do Braquiarão, no bairro São Francisco, em Aquidauana, foi palco da abertura da 2ª Copa Princesa de Futebol Suíço 40 Anos, neste final de semana.



Realizada pela Liga Esportiva Aquidauanense, a competição iniciou neste domingo, 14.



O presidente da Liga, Adriano Rodrigues, destacou a importância desta competição em entrevista exclusiva ao Jornal Pantaneiro.



"A segunda edição da Copa Supermercados Princesa de 40 anos conta com a participação de 14 equipes, um aumento 10 equipes em relação ao ano anterior", afirmou Adriano, enfatizando o compromisso com a qualidade do futebol veterano local. “Estamos empenhados em elevar o nível da várzea, promovendo um campeonato de alto nível técnico”.

Solenidade de Abertura - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro





Adriano também comentou sobre as expectativas para esta edição, ressaltando a resposta positiva das equipes às exigências de qualidade da Liga Esportiva.



"As equipes têm se reforçado significativamente. Estamos vendo jogadores de várias partes, como Campo Grande e Cidrolândia, participando ativamente", mencionou Adriano, otimista quanto ao sucesso do torneio.



Resultados da Primeira Rodada



• DG Carnes 1 x 0 AMG do Iacanga

• Aston Vila FC 1 x 0 Marcenaria Cedro

• Flamenguinho 1 x 0 Futebol de Quinta