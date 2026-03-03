Campus Aquidauana abre vagas para o programa PartiuIF 2026

As inscriÃ§Ãµes podem ser realizadas atÃ© o dia 9 de marÃ§o, por meio do site oficial da instituiÃ§Ã£o.
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Aquidauana, está com inscrições abertas para o programa preparatório #PartiuIF, voltado a estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. Ao todo, são ofertadas 40 vagas para o curso preparatório do Ensino Médio Integrado, com aulas no período vespertino.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de março, por meio do site oficial da instituição. O curso é gratuito e tem como objetivo reforçar a aprendizagem nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, preparando os estudantes para o ingresso no Ensino Médio Integrado do IFMS.
De acordo com o campus, as aulas ocorrerão às segundas e terças-feiras, no período da tarde, em Aquidauana. Além da formação acadêmica, os estudantes selecionados receberão ajuda de custo mensal no valor de R$ 200, como forma de incentivo à permanência no curso.
As vagas são exclusivas para alunos de escolas públicas, com critérios de distribuição que contemplam ampla concorrência e ações afirmativas, incluindo reservas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
O programa integra uma iniciativa do Ministério da Educação voltada ao fortalecimento da aprendizagem e à ampliação do acesso ao ensino técnico integrado ao médio. Segundo a coordenação, a proposta também busca reduzir a evasão escolar e ampliar as oportunidades educacionais para jovens da rede pública.
Mais informações sobre documentação necessária e etapas do processo seletivo podem ser consultadas no edital disponível no portal do IFMS
