Acessibilidade

03 de MarÃ§o de 2026 • 15:59

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Oportunidade

Campus Aquidauana abre vagas para o programa PartiuIF 2026

As inscriÃ§Ãµes podem ser realizadas atÃ© o dia 9 de marÃ§o, por meio do site oficial da instituiÃ§Ã£o.

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 14:01

Atualizado em 03/03/2026 Ã s 14:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Partiu IF / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Aquidauana, está com inscrições abertas para o programa preparatório #PartiuIF, voltado a estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. Ao todo, são ofertadas 40 vagas para o curso preparatório do Ensino Médio Integrado, com aulas no período vespertino.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de março, por meio do site oficial da instituição. O curso é gratuito e tem como objetivo reforçar a aprendizagem nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, preparando os estudantes para o ingresso no Ensino Médio Integrado do IFMS.

De acordo com o campus, as aulas ocorrerão às segundas e terças-feiras, no período da tarde, em Aquidauana. Além da formação acadêmica, os estudantes selecionados receberão ajuda de custo mensal no valor de R$ 200, como forma de incentivo à permanência no curso.

As vagas são exclusivas para alunos de escolas públicas, com critérios de distribuição que contemplam ampla concorrência e ações afirmativas, incluindo reservas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

O programa integra uma iniciativa do Ministério da Educação voltada ao fortalecimento da aprendizagem e à ampliação do acesso ao ensino técnico integrado ao médio. Segundo a coordenação, a proposta também busca reduzir a evasão escolar e ampliar as oportunidades educacionais para jovens da rede pública.

Mais informações sobre documentação necessária e etapas do processo seletivo podem ser consultadas no edital disponível no portal do IFMS

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

VacimÃ³vel chega a Aquidauana com cronograma que inclui aldeias, escolas e igrejas

CONQUISTA

RONCÃƒO Pneus chega a Aquidauana

Esportes

Aquidauana conquista 24 medalhas no Circuito Stopa de NataÃ§Ã£o na Capital

NataÃ§Ã£o de Aquidauana conquista pÃ³dio nos Jogos Escolares de MS

UPAN promove 1º Festival de Pizza para apoiar equipe de nataÃ§Ã£o em Aquidauana

Atletas de Aquidauana conquistam 10 medalhas em campeonato de nataÃ§Ã£o

Oportunidade

Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana desta segunda-feira

Publicidade

Clima

Segunda-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e chuva isolada em Aquidauana

ÃšLTIMAS

MÃºsica

Gustavo Henrique promove eventoÂ beneficente para novo projeto musical em Aquidauana

Evento serÃ¡ no dia 22 de marÃ§o, no Clube Arpa, com shows e bailÃ£o; ingressos custam R$ 40 com almoÃ§o incluso

GestÃ£o

PrestaÃ§Ã£o de contas da saÃºde de AnastÃ¡cio Ã© discutida em audiÃªncia pÃºblica

A audiÃªncia pÃºblica Ã© um momento importante para demonstrar todos os investimentos feitos na Ã¡rea da saÃºde durante o referido perÃ­odo

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo