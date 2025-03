Campus Aquidauana realiza colaÃ§Ã£o de grau e celebra formandos

Divulgação Prefeitura de Aquidauana

Na noite de ontem, dia 20, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Aquidauana, promoveu a cerimônia de colação de grau dos acadêmicos.

A noite foi marcada por emoção e celebração, com a entrega de diplomas aos formandos dos seguintes cursos: Técnico Integrado em Administração, Técnico Integrado em Informática, Técnico Integrado em Edificações, Bacharelado em Engenharia Civil, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Sistemas para Internet.

Além de familiares, amigos, professores e coordenadores dos cursos, participaram também do evento, o vice-prefeito – Dr. Murilo Acosta Silva, o vereador Éverton Romero (presidente), a Reitora do IFMS – Dra. Elaine Borges Monteiro, a Diretora do IFMS – Campus Aquidauana – Dra. Andréa Marques Rosa e o juiz da Comarca de Anastácio – Luciano Beladelli.

Participaram também a diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão – Profª. Drª Jéssica dos Santos, o presidente do Conselho Regional de Administração – Marcelo Gomes Soares e o Inspetor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS – o Prof. Elói Panachuki.

Durante a cerimônia, o vice-prefeito de Aquidauana, Murilo Acosta Silva, destacou a importância do ensino técnico e superior para o desenvolvimento do município.

"Este momento é uma grande conquista para cada um de vocês. A formação adquirida aqui no IFMS - Campus Aquidauana é um alicerce para os novos desafios que surgem. Parabéns aos formandos e aos professores que os acompanharam nessa jornada!”, disse o vice-prefeito Dr. Murilo.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana.