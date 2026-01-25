João Erik / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana realiza neste domingo (25) a prova objetiva do processo seletivo público destinado à formação de cadastro reserva para a SEMED (Secretaria Municipal de Educação). O certame visa contratações temporárias ao longo de 2026, conforme a necessidade da administração municipal.

A seleção contempla cargos das áreas de magistério e administrativa, com contratos válidos por um ano podendo ser prorrogados por igual período. As convocações seguirão o calendário escolar da Rede Municipal de Ensino e obedecerão rigorosamente à ordem de classificação final.

Os candidatos estão sendo avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. As provas estão sendo aplicadas pela Associação Plinio Mendes dos Santos em diversas escolas públicas da cidade e até no campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, devido ao grande número de inscritos.



Para classificação, é necessário atingir mínimo de 50% de aproveitamento na prova objetiva. Aqueles aprovados nesta etapa ainda passarão pela avaliação de títulos, de caráter classificatório, com envio de documentos em formato digital por meio do site da banca organizadora.

Na área do magistério, o processo seletivo contempla vagas para coordenador pedagógico e professores de Pedagogia (1º ao 5º ano e educação infantil), além das disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática e Educação Especial (AEE). A remuneração para professores é de R$ 3.906,53, para jornada de 20 horas semanais, com exigência de licenciatura na área. Caso haja disponibilidade inferior a 20 horas, a contratação poderá ocorrer de forma proporcional.

Também há oportunidades na área administrativa. Para nível superior, os cargos são de psicólogo e nutricionista, com salário de R$ 3.494,06. No nível médio, as funções incluem agente administrativo, assistente pedagógico, profissional de apoio escolar**, com salários entre R$ 1.660,83 e R$ 2.441,57. Já no nível fundamental, as vagas são para motorista, motorista de transporte escolar, merendeira, vigia, inspetor de alunos, auxiliar de serviços gerais e monitor de transporte escolar, com remunerações que variam de R$ 1.378,83 a R$ 1.433,66.

O edital também prevê reserva de vagas para ações afirmativas, sendo 5% para pessoas com deficiência, 10% para pessoas negras, 10% para indígenas e 5% para quilombolas. A opção pela cota deve ser informada no ato da inscrição, com apresentação da documentação exigida.

A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, de caráter classificatório, para os candidatos a todos os cargos que foram considerados aprovados na prova objetiva,

será realizada no 03/02/2026, por meio de envio de documentos no site oficial da banca examinadora.