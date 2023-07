Canil do 7º BPM promove treinamento para leituristas de energia

O treinamento com colaboradores leituristas / Divulgação

Na última segunda-feira, dia 03, o Canil Setorial do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana realizou um treinamento com colaboradores leituristas de uma empresa de distribuição de energia elétrica. O evento ocorreu no Espaço Vitória, localizado no Parque de Exposições, e teve como objetivo principal a prevenção de acidentes envolvendo animais.



Com a participação de mais de 50 pessoas, o treinamento proporcionou instruções teóricas e práticas sobre como lidar com cães agressivos. Os colaboradores receberam orientações sobre a melhor forma de agir ao se depararem com um cão agressivo e, caso o ataque seja consumado, aprenderam técnicas de autodefesa.







Um dos momentos destacados foi a apresentação do médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, Dr. Ricardo, que abordou a raiva canina. Durante a explanação, foram discutidos temas como a transmissão da doença para os seres humanos, os sintomas e os danos causados por ela.