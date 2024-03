Canoístas de Aquidauana conquistam três medalhas na Copa Brasil

Divulgação

Os atletas aquidauanenses Afonso Rodrigues Miranda e Kauê Seben da Rocha conquistaram três medalhas de prata na Copa Brasil de Canoagem Velocidade. A disputa aconteceu em Lagoa Santa (MG) e recebeu os principais atletas e clubes de canoagem do país.



A dupla disputou as provas K2 (caiaque para duas pessoas) 1000m, 500m e 200m. O resultado foi um dos melhores da modalidade velocidade conquistados pela canoagem do Mato Grosso do Sul em competições nacionais.



Além dos pódios nas duplas, os atletas do Clube de Regatas Aquidauana (CRA) também disputaram provas individuais no K1 (caiaque para uma pessoa) 1000m, 500m e 200m na categoria júnior, chegando às finais em todas as disputas.



Outro atleta que integrou a delegação do CRA foi Leandro Lúcio dos Santos, que competindo no K1, categoria sênior, trouxe ótimos resultados, alcançando duas finais, K1 1000m e K1 200m, marcando a estreia do clube aquidauanense na categoria que conta com os principais atletas do país no caiaque.



A rotina de treino e preparação dos atletas do CRA para as competições é organizada pelo treinador Wanderley Santos, e acontece de maneira alternada na Lagoa Comprida e no Rio Aquidauana. Sobre a performance dos atletas na competição o treinador destaca que “estou muito feliz com os resultados dos atletas nesse campeonato, onde foram aplicados métodos de treinamentos específicos, por estarem difundidos da melhor performance física. Os atletas do CRA fizeram uma excelente entrega, brigando por igual com atletas de ponta, de nível olímpico”.