Cantata de Natal encanta Aquidauana neste sábado

A cantata vai animar os visitantes da Praça dos Estudantes

A magia do Natal tomará conta de Aquidauana neste sábado, 21 de dezembro, com a emocionante Cantata de Natal. O evento, que promete encantar a todos, acontecerá na Praça Afonso Pena, também conhecida como Praça dos Estudantes, a partir das 19 horas. A entrada é gratuita, tornando esta uma oportunidade imperdível para reunir a família e amigos em celebração ao espírito natalino.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a cantata reunirá talentos locais em uma noite especial de música e emoção. Coralistas, músicos e solistas apresentarão um repertório que celebra o nascimento de Cristo, com clássicos natalinos e interpretações emocionantes que prometem tocar o coração do público.

Além da apresentação musical, a Praça Afonso Pena está decorada com uma iluminação temática que adiciona um charme especial ao ambiente, criando um cenário perfeito para registrar momentos inesquecíveis em família.

O evento faz parte da programação natalina de Aquidauana, que busca promover a cultura local, fortalecer o espírito comunitário e oferecer entretenimento de qualidade para os moradores e visitantes da região.

A prefeitura reforça o convite para que todos compareçam e vivam a magia do Natal em uma noite que celebra a paz, a harmonia e a união entre os aquidauanenses.

Serviço:

O que: Cantata de Natal

Quando: Sábado, 21 de dezembro de 2024

Onde: Praça Afonso Pena (Praça dos Estudantes), Aquidauana

Horário: 19h

Entrada: Gratuita

Aproveite esta oportunidade para se emocionar e celebrar o Natal ao lado de sua comunidade!