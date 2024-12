Cantora Ana Paula Valadão visita o Pantanal de Aquidauana

Reprodução / Redes sociais

A cantora gospel Ana Paula Valadão esteve recentemente no Pantanal, na região de Aquidauana, e compartilhou com seus seguidores nas redes sociais uma experiência emocionante de contato com a natureza.



Em um vídeo publicado, Ana Paula aparece ao lado de seu marido, Pr. Gustavo Bessa, seus filhos, Isaque e Benjamim e amigos em um passeio de barco pelo rio, cercada pela rica fauna e flora da região.



Na postagem, ela descreveu o momento como uma oportunidade de contemplar a grandeza de Deus através da beleza natural do Pantanal.



Mensagem compartilhada



“Você já viveu um momento em que a natureza parecia falar sobre a grandeza de Deus? Foi assim o passeio de barco no rio do Pantanal, cercado por animais incríveis e uma paisagem que só o Criador poderia desenhar”, escreveu a cantora.



Ela destacou ainda a alegria de dividir a experiência com pessoas queridas. “Memórias inesquecíveis, cheias de gratidão ao Senhor por esses dias tão especiais! E você, já conhece o Pantanal?”, convidou seus seguidores.



Beleza natural e conexão espiritual



O Pantanal, conhecido por ser uma das maiores planícies alagadas do mundo e um dos biomas mais ricos em biodiversidade, é frequentemente elogiado por proporcionar experiências únicas de contato com a natureza. Para Ana Paula, o passeio foi também uma forma de se reconectar espiritualmente, algo que ela sempre valoriza em suas mensagens e canções.